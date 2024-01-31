Yükümüzden kurtulmak, arınmak, daha sade ve huzurlu bir yaşama sahip olmak için sarıldığımız minimalizm akımı artık çok daha fazla hayatımızın içinde. Peki sen ne kadar minimalistsin hiç düşündün mü?

Eğer düşündüysen doğru yerdesin. Hadi başlayalım.