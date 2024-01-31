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Sen Ne Kadar Minimalistsin?

etiket Sen Ne Kadar Minimalistsin?

godot
godot - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 13:23

Yükümüzden kurtulmak, arınmak, daha sade ve huzurlu bir yaşama sahip olmak için sarıldığımız minimalizm akımı artık çok daha fazla hayatımızın içinde. Peki sen ne kadar minimalistsin hiç düşündün mü? 

Eğer düşündüysen doğru yerdesin. Hadi başlayalım.

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1. Başlayalım. Gardırobunda ne kadar kıyafet var?

2. Alışveriş yaparken hangi kriterlere önem verirsin?

3. Ev dekorasyonunda en çok neye dikkat ediyorsun?

4. Mutfak eşyalarını nasıl yerleştirdin peki?

5. Günlük rutininde meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler var mı?

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6. Kişisel bakım ya da makyaj ürünlerin için organizer kullanıyor musun?

7. Sosyal medya hesaplarında kaç kişiyi takip ediyorsun?

8. Son olarak, ev temizliği ürünlerini nasıl düzenliyorsun?

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Minimalizmle yeni tanışmışsın.

Sen minimalizmi henüz yeni duymuşsun diyebiliriz. Fakat ilgini çekmeyi başarmış yine de. Hayatındaki kalabalıklardan kurtulmak istediğinin farkındayız. Bunu tam anlamıyla başarmak için evini, odanı, masanı, sosyal medya hesaplarını kısacası her şeyini en başından gözden geçirmelisin.

Minimalist yaşama adım atmışsın.

Sen minimalist yaşama bir şekilde adım atmışsın. Hayatındaki kalabalıktan yavaş yavaş sıyrılıyorsun. Biraz daha rahatlamış durumdasın. Ama daha gidecek çok yolun var. Evin, odan, sosyal medya hesapların... Minimalizmi bir yaşayış tarzı haline getirip gününün tamamına yaymalısın.

Sen minimalizmin kendisi olmuşsun.

Son derece sade ve doğal bir yaşantın var. Hayatında sana yük olacak hiçbir şey yok. Kalabalığı, karmaşayı pek sevmiyorsun. Bu yüzden hayatına minimalizmi uygulamışsın. Çok da güzel olmuş. Böyle devam.

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