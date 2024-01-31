Sen Ne Kadar Minimalistsin?
Sen Ne Kadar Minimalistsin?
Yükümüzden kurtulmak, arınmak, daha sade ve huzurlu bir yaşama sahip olmak için sarıldığımız minimalizm akımı artık çok daha fazla hayatımızın içinde. Peki sen ne kadar minimalistsin hiç düşündün mü?
Eğer düşündüysen doğru yerdesin. Hadi başlayalım.
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1. Başlayalım. Gardırobunda ne kadar kıyafet var?
2. Alışveriş yaparken hangi kriterlere önem verirsin?
3. Ev dekorasyonunda en çok neye dikkat ediyorsun?
4. Mutfak eşyalarını nasıl yerleştirdin peki?
5. Günlük rutininde meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler var mı?
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6. Kişisel bakım ya da makyaj ürünlerin için organizer kullanıyor musun?
7. Sosyal medya hesaplarında kaç kişiyi takip ediyorsun?
8. Son olarak, ev temizliği ürünlerini nasıl düzenliyorsun?
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