Sen Ne Kadar Detaycısın?
Bazı insanlar var, en ufak detaya bile takılır… Telefonundaki bildirim simgesi bile kapalı olacak, çerçeve yamuksa uykusu kaçar. Bazıları da var ki, hayat ona güzel. Tablo mu yamuk, yazım yanlışı mı var… 'Boşver ya' deyip geçer. 😅
Peki sen hangisisin? Hazırsan başlayalım, ne kadar detaycısın bakalım! 👀
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1. Evden çıkmadan önce kapıyı kaça kadar kontrol ediyorsun?
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2. Şu fotoğrafa bir bak: 👇 Sence ikisi aynı mı yoksa farklı mı?
3. Hangisi seni daha çok rahatsız eder?
4. İtiraf et, WhatsApp’ta bir arkadaşın sana "tamam" yazınca...
5. Saatin alarmını nasıl kuruyorsun?
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6. Dolabını açınca kıyafetlerin…
7. Şimdi dürüst ol: Şu testin soru numaralarına baktın mı?
8. Birinin çorabı ile tişörtü renk uyumsuz olunca…
Tebrikler mi desek, geçmiş olsun mu bilemedik… Sen detayların efendisisin! 👑
Tatlı tatlı dikkat edensin!
Senin felsefen net: Detaylar düşünsün!
Duruma Göre Detaycısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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