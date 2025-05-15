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Sen Ne Kadar Detaycısın?

etiket Sen Ne Kadar Detaycısın?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 10:31

Bazı insanlar var, en ufak detaya bile takılır… Telefonundaki bildirim simgesi bile kapalı olacak, çerçeve yamuksa uykusu kaçar. Bazıları da var ki, hayat ona güzel. Tablo mu yamuk, yazım yanlışı mı var… 'Boşver ya' deyip geçer. 😅

Peki sen hangisisin? Hazırsan başlayalım, ne kadar detaycısın bakalım! 👀

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1. Evden çıkmadan önce kapıyı kaça kadar kontrol ediyorsun?

2. Şu fotoğrafa bir bak: 👇 Sence ikisi aynı mı yoksa farklı mı?

2. Şu fotoğrafa bir bak: 👇 Sence ikisi aynı mı yoksa farklı mı?

3. Hangisi seni daha çok rahatsız eder?

4. İtiraf et, WhatsApp’ta bir arkadaşın sana "tamam" yazınca...

5. Saatin alarmını nasıl kuruyorsun?

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6. Dolabını açınca kıyafetlerin…

7. Şimdi dürüst ol: Şu testin soru numaralarına baktın mı?

8. Birinin çorabı ile tişörtü renk uyumsuz olunca…

8. Birinin çorabı ile tişörtü renk uyumsuz olunca…

Tebrikler mi desek, geçmiş olsun mu bilemedik… Sen detayların efendisisin! 👑

Girdiğin bir odada önce tablo yamuk mu diye bakarsın, bir mesajda fazladan boşluk varsa bütün gün aklında kalır. Ekran görüntülerini klasör klasör ayırır, dolabını renk sırasına göre dizer, WhatsApp’taki 'tamam' kelimesine 3 ayrı anlam yüklersin.

Hayat senin için 'ufak tefek şeyler' değil, tam anlamıyla sistem ve düzen demek. Her taş yerine oturmalı, her virgül doğru yerde olmalı.

Bazen bu detaycılık seni yorsa da, aslında seni sen yapan da tam olarak bu! 

Küçük öneri: Arada bırak biraz dağılsın, her şey mükemmel olmak zorunda değil… Ama biz senin bu detaycı halini de pek seviyoruz!

Tatlı tatlı dikkat edensin!

Sen detaylara dikkat edersin, ama hayatını da 'yamuk tablo' yüzünden zehir etmezsin. Ne eksik ne fazla, denge insanı tam olarak sensin!

Telefon ekranında minicik çizik varsa fark edersin ama 'olsun, telefon çalışıyor ya' der geçersin. Dolabını belli bir düzene göre dizer ama arada karışırsa da dünyanın sonu gelmez.

Yani sen hem detaylara değer veriyorsun, hem de akışa ayak uydurabiliyorsun. Kısacası senin bu orta yolcu, ne tamamen detaycı ne tamamen rahat tavrın, seni hayatla barışık ama dikkatli biri yapıyor. İdeal oran budur diyebiliriz!

Senin felsefen net: Detaylar düşünsün!

Tablo yamuk mu? Aman boşver. WhatsApp’ta 'tamam' yazmışlar mı? Hiç fark etmemiş bile olabilirsin. Dolapta tişörtler mi karışmış? 'Yeter ki üstüme bir şey geçireyim de' modundasın.

Senin enerjin rahat, akışkan ve dünyayla kavga etmeyen bir yerden geliyor. Bu rahatlığın çoğu zaman seni stresten korur ama bazen de işin ucu kaçmasın diye ufak tefek detaylara bakmakta da fayda var tabii. 😉

Duruma Göre Detaycısın!

Sen detay konusunda tam bir stratejistsin: Bazı şeylere takılırım, bazılarına hiç bakmam! 🙃 Örneğin, yazım yanlışı gördün mü anında gözün kanar ama dolapta tişörtler dağınık mı, 'olsun be' diyip geçersin. Kapıyı 5 kere kontrol edersin ama telefon ekranındaki minicik çizikle barışıksındır.

Yani senin detaycılığın seçici. İçine sinmeyen, sana 'burada bir yanlışlık var' dedirten şeyler seni deli edebilir ama her şeye takılmak sana göre değil. Çünkü enerjini doğru yere harcamayı seviyorsun.

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sabrina
sabrina
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