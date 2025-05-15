Sen Ne Kadar Detaycısın?

Girdiğin bir odada önce tablo yamuk mu diye bakarsın, bir mesajda fazladan boşluk varsa bütün gün aklında kalır. Ekran görüntülerini klasör klasör ayırır, dolabını renk sırasına göre dizer, WhatsApp’taki 'tamam' kelimesine 3 ayrı anlam yüklersin.

Hayat senin için 'ufak tefek şeyler' değil, tam anlamıyla sistem ve düzen demek. Her taş yerine oturmalı, her virgül doğru yerde olmalı.

Bazen bu detaycılık seni yorsa da, aslında seni sen yapan da tam olarak bu!

Küçük öneri: Arada bırak biraz dağılsın, her şey mükemmel olmak zorunda değil… Ama biz senin bu detaycı halini de pek seviyoruz!