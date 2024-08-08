Sen Nasıl Bir Ekonomi Bakanı Olurdun?
Sen Nasıl Bir Ekonomi Bakanı Olurdun?
Eğer sen bir ekonomi bakanı olsan finansı nasıl yönetirdin, parmakla gösterilen bir bakan olur muydun yoksa sevilmez miydin?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle sayısal zekanın ne durumda olduğunu öğrenelim!
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2. Ekonomi hakkında bilgi düzeyin nasıl sence?
3. Ekonomik gelişmelere ilgi duyuyor musun?
4. Sana göre senin ekonomik kararların hangisine dayanıyor?
5. Karar alırken bu kararın diğer insanları nasıl etkileyeceğini düşünüyor musun?
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