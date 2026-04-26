Sen Minimalist misin Maksimalist mi?

Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 14:01

Minimalizm ve maksimalizm kavramlarını duyduysan bunların sadece iç mekan dizaynı ile ilgili değil, aynı zamanda ekonomi ile ilgili olduğunu bilmen gerektiğini düşündük. Bunundan dolayı senin için bir test hazırladık!

1. Öncelikle güne beraber başlayalım ve günaydın diyelim. 🌞 Kahveni nasıl alırsın?

2. Ortalama bir akıllı telefonu kaç sene kullanırsın?

3. İtiraf zamanı: Evde tek başınayken kendi kendine yaptığın şakaya güldüğün oluyor mu?

4. Sana tek bir huyunu değiştirme hakkı verseydik hangisini değiştirirdin?

5. Eveeeet... Devam edelim. Medya ve eğlence uygylamalarından kaç tanesine üyeliğin var?

6. Biraz da görsel bir soru: Bu fotoğrafta gözüne çarpan ilk şeyi seçer misin?

7. Bir gün lazım olur diye atmaya üşendiğimiz şeyler olabiliyor. Bunlardan hangisini uzun süre muhafaza ediyorsun genelde?

8. Son sorudayız! Bir tatil planı yaparken ilk olarak neyden başlıyorsun?

Verdiğin cevaplara bakacak olursak senin lügatında hesap karmaşası diye bir tanım yok! Parayı bir stres kaynağı olarak görmüyorsun asla. Parayı sadece işini çözen temel bir araç olarak görüyorsun. Cüzdanında kalabalık yapan kartlar, telefonunda sürekli bildirim gönderen indirim uygulamaları veya aklını meşgul eden uzun vadeli taksit planları bulunmuyor. Puan kovalayıp sekmeler arasında kaybolmak yerine kafanın rahat olmasını tercih ediyorsun. Sadece ihtiyacın olanı alıyorsun ve gereksiz borç yüküne girmekten tamamen kaçınıyorsun.

Sen tam bir finansal maksimalsin ve bu sistemin imkanlarını kendi lehine çevirme konusunda gerçek bir ustasın! Nerede bir kampanya, mil fırsatı veya puan avantajı varsa senin radarından kaçması kesinlikle imkansız. Cüzdanındaki farklı kartlar sayesinde her harcamayı ayrı bir kazanca dönüştürüyorsun. Senin için para sadece cüzdanda duran bir şey değil, sürekli çalıştırılması ve yönetilmesi gereken bir şey. Taksitleri sonuna kadar bölüyor, indirimleri birleştiriyor ve bir ürünü asla ilk gördüğün etiket fiyatından satın almıyorsun. Kısacası sen harcarken kazanmanın kitabını yazıyorsun!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
