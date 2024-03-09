Sen Kaynaklarını Ne Kadar Verimli Kullanıyorsun?
Sen Kaynaklarını Ne Kadar Verimli Kullanıyorsun?
Bu testte verdiğin yanıtlara göre kaynaklarını ne kadar verimli kullandığını söylüyoruz!
Hazırsan haydi teste!
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1. Gelirinin bir kısmıyla yatırım yapmayı düşünüyor musun?
2. Yatırım yapma kararı almadan önce ne kadar araştırma yapıyorsun?
3. Gereksiz harcamaları azaltmak için çaba gösteriyor musun?
4. Finansal hedeflerine ulaşmak için bir bütçe oluşturuyor musun?
5. Kredi kartı geri ödeme planını ne kadar dikkatli şekilde takip edersin?
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6. Acil durum fonu veya beklenmedik masraflar için birikim yapar mısın?
7. Gelirini artırmak veya ek gelir elde etmek için girişimlerde bulunur musun?
8. Finansal kararlarını alırken risk-getiri dengesini nasıl değerlendirirsin?
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