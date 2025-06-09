Sen Hangi Türkü Olursun?
Eğer seni bir türkü yansıtacak olsaydı bu hangisi olurdu hiç düşündün mü? Cevabı öğrenmek için testi çözmen yeterli. Bakalım senin seçimlerini, ruhunu hangi türkü yansıtıyor, hemen testi çöz cevabı öğrenelim!
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1. Duygularını en çok nasıl ifade edersin?
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2. Hangi doğa manzarası seni anlatır?
3. Hayatındaki en önemli değer nedir?
4. En çok hangi mevsimi seversin?
5. Müzikte seni en çok etkileyen nedir?
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6. Günlük hayatında bunlardan hangisi ön planda?
7. Hangi renk seni en çok yansıtır?
8. Ailen ve sevdiklerinle ilişkini nasıl tanımlarsın?
Uzun İnce Bir Yoldayım
Gesi Bağları
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