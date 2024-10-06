Sen Tesla'nın başında olsan, teknolojiyle geleceği şekillendirmeyi seven bir lider olurdun. Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir enerji çözümleri tam senin ilgi alanın. Seninle birlikte Tesla, sadece otomotivde değil, temiz enerji alanında da gelişmeye devam ederdi. Teknolojiyi kullanarak dünyayı daha iyi bir yer yapmayı hedefleyen birisin.