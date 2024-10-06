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Sen Hangi Teknoloji Şirketinin Yöneticisi Olurdun?

etiket Sen Hangi Teknoloji Şirketinin Yöneticisi Olurdun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 17:01

Şirket yöneticisi olmak sana çok yakışır, bundan eminiz. Ama hangi şirket olduğunu sen de merak etmiyor musun?

Cevabı bu testin sonunda!

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Öncelikle şunu merak ettik: "Teknoloji" denildiğinde aklına ilk gelen şey, bunlardan hangisi?

İnternette gezinirken karşına çok ilginç bir şey çıktı ve bunun hakkında hiçbir bilgin yok. Araştırır mısın?

Arkadaşlarınla bir akşam yemeğindesin. Konu teknolojiye geliyor. En çok hangi konudan bahsetmeyi seversin?

Net bir cevap istiyoruz: Yapay zekâ araşlarını hiç kullandın mı?

Evde elektronik bir eşya bozuldu. Tamir etmesi bir hayli zor ama yenisini hemen satın almanız gerekiyor. Bu eşyayı alırken hangi özelliklerine dikkat edersin?

Evde elektronik bir eşya bozuldu. Tamir etmesi bir hayli zor ama yenisini hemen satın almanız gerekiyor. Bu eşyayı alırken hangi özelliklerine dikkat edersin?
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Uzuuuun zamandır yatırım için kenarda köşede biraz para biriktiriyorsun. Paranı bunlardan hangisine yatırmak sana daha mantıklı gelir?

Uzuuuun zamandır yatırım için kenarda köşede biraz para biriktiriyorsun. Paranı bunlardan hangisine yatırmak sana daha mantıklı gelir?

Güzel seçim! Peki alışveriş yapma stilin bunlardan hangisi?

Son sorudayız! Şu renk paletlerinden birini seçer misin?

Netflix!

Sen Netflix'in başında olsan, insanların izleme alışkanlıklarını yönlendiren bir lider olurdun. Yaratıcı içeriklere, hikaye anlatımına ve eğlence dünyasına merakın var. Seninle birlikte Netflix, yeni ve ilginç projelerle izleyicilere hitap etmeye devam ederdi. Eğlenceyi teknolojiyle birleştirip insanlara farklı deneyimler sunmak tam sana göre!

Tesla!

Tesla!

Sen Tesla'nın başında olsan, teknolojiyle geleceği şekillendirmeyi seven bir lider olurdun. Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir enerji çözümleri tam senin ilgi alanın. Seninle birlikte Tesla, sadece otomotivde değil, temiz enerji alanında da gelişmeye devam ederdi. Teknolojiyi kullanarak dünyayı daha iyi bir yer yapmayı hedefleyen birisin.

Facebook (Meta)!

Facebook (Meta)!

Meta'nın başında olsan, insanları dijital dünyada bir araya getirme konusunda başarılı bir lider olurdun. Sosyal medya ve dijital bağlantılar sayesinde iletişimi güçlendiren projeler geliştirmeyi seversin. Seninle birlikte Meta, hem sosyal medya hem de yeni teknolojilerle insanları buluşturan bir platform olmaya devam ederdi.

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