Sen Hangi Teknoloji Şirketinin Yöneticisi Olurdun?
Sen Hangi Teknoloji Şirketinin Yöneticisi Olurdun?
Şirket yöneticisi olmak sana çok yakışır, bundan eminiz. Ama hangi şirket olduğunu sen de merak etmiyor musun?
Cevabı bu testin sonunda!
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Öncelikle şunu merak ettik: "Teknoloji" denildiğinde aklına ilk gelen şey, bunlardan hangisi?
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İnternette gezinirken karşına çok ilginç bir şey çıktı ve bunun hakkında hiçbir bilgin yok. Araştırır mısın?
Arkadaşlarınla bir akşam yemeğindesin. Konu teknolojiye geliyor. En çok hangi konudan bahsetmeyi seversin?
Net bir cevap istiyoruz: Yapay zekâ araşlarını hiç kullandın mı?
Evde elektronik bir eşya bozuldu. Tamir etmesi bir hayli zor ama yenisini hemen satın almanız gerekiyor. Bu eşyayı alırken hangi özelliklerine dikkat edersin?
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