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Sen Hangi Sektörde Kendi İşini Kurmalısın?

etiket Sen Hangi Sektörde Kendi İşini Kurmalısın?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 15:32

Kendi işinin patronu olduğunu düşünmek bile kulağa inanılmaz iyi geliyor! Peki, hangi sektör sana daha uygun hiç düşündün mü? İşte bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesin. Testi çöz, cevabı öğren!

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1. Cinsiyetini seç!

2. Yeni bir iş kurmaya karar verdin... Seni en çok ne heyecanlandırırdı?

3. Hangi ortamda çalışmak sana daha cazip geliyor?

4. Müşterilerle kuracağın ilişki nasıl olmalı?

5. Müşterin bir konuda sorun yaşadı. Nasıl tepki verirsin?

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6. Kendi iş yerini nihayet açtın. İlk aldığın karar ne olurdu?

7. Hangisi senin için rahatsız edici bir ortamdır?

8. Çevren seni yeni bir iş kurman konusunda destekliyor olsa sence bu neden olurdu?

İş Güvenliği & Endüstriyel Tekstil Sektörü

Senin verdiğin cevaplara göre detaylara çok önem veren bir kişiliğinin olduğunu görüyoruz! Sen bu yüzden iş yerindeki riskleri önceden sezip önlemini ona göre alıyorsun. Senin için başarı sadece çok para kazanmak değil, işini layığı ile de yapmak. Her zaman işinin başında keyifle duruyorsun, aynı zamanda çalışanlarının güvenliğini de titizlikle takip etmek seni motive eder. Bu yüzden sen kesinlikle İş Güvenliği & Endüstriyel Tekstil sektöründe iş kurmalısın!

Yapı Malzemeleri & İnşaat Ürünleri Sektörü

Senin 'iş' deyince olayın kesinlikle üretmek ve çözmek! Yani sadece akıl yürüttüğün bir iş değil fiziksel olarak da 'elle tutulur' işler yapmaya bayılıyorsun. Çünkü bir işi baştan sona yapmak senin için büyük bir motivasyon kaynağı! Teknik detayları tek tek inceliyorsun ve titizlikle yapmak için her şeyi göze alıyorsun. Ayrıca söz konusu beton, seramik, boya, alet edevat ya da yapı kimyasallarıysa sen zaten çoktan planı kafanda kurmuşsun bile.

Ofis & Kırtasiye Sektörü

Düzen ve kolaylık deyince senin için akan seller adeta duruyor! Temiz, sade ve güvenilir olmak senin bir işten en büyük beklentin. Düzensizlik ve dağınıklığa senin hayatında asla yer yok! Bu yüzden gıda ya da temizlik sektörü tam sana göre diyebiliriz. İki sektörde de sen işini layığı ile yaparsın çünkü pratik zekân, müşteriyle kurduğun samimi iletişim ve titizliğin seni ön plana çıkarır.

Gıda & Temizlik Ürünleri

Sen planlamayı, düzenlemeyi ve üretken bir alan kurmayı çok seviyorsun. Senin için düzenli olan her alan tıpkı cennetteymiş gibi hissettiriyor.  Kulağa başkaları için belki sıkıcı gelecek ama kendi düzenini oluşturduğun rafları dizmek sana bu hayatta en iyi gelecek şeylerden biri. Bu yüzden de kırtasiye, ofis malzemeleri ya da arşiv-dosyalama ürünleri gibi alanlarda iş kurmak senin için biçilmiş kaftan.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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