Sen Hangi Sektörde Kendi İşini Kurmalısın?

Senin 'iş' deyince olayın kesinlikle üretmek ve çözmek! Yani sadece akıl yürüttüğün bir iş değil fiziksel olarak da 'elle tutulur' işler yapmaya bayılıyorsun. Çünkü bir işi baştan sona yapmak senin için büyük bir motivasyon kaynağı! Teknik detayları tek tek inceliyorsun ve titizlikle yapmak için her şeyi göze alıyorsun. Ayrıca söz konusu beton, seramik, boya, alet edevat ya da yapı kimyasallarıysa sen zaten çoktan planı kafanda kurmuşsun bile.