Sen Hangi Sektörde Kendi İşini Kurmalısın?
Kendi işinin patronu olduğunu düşünmek bile kulağa inanılmaz iyi geliyor! Peki, hangi sektör sana daha uygun hiç düşündün mü? İşte bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesin. Testi çöz, cevabı öğren!
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1. Cinsiyetini seç!
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2. Yeni bir iş kurmaya karar verdin... Seni en çok ne heyecanlandırırdı?
3. Hangi ortamda çalışmak sana daha cazip geliyor?
4. Müşterilerle kuracağın ilişki nasıl olmalı?
5. Müşterin bir konuda sorun yaşadı. Nasıl tepki verirsin?
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6. Kendi iş yerini nihayet açtın. İlk aldığın karar ne olurdu?
7. Hangisi senin için rahatsız edici bir ortamdır?
8. Çevren seni yeni bir iş kurman konusunda destekliyor olsa sence bu neden olurdu?
İş Güvenliği & Endüstriyel Tekstil Sektörü
Yapı Malzemeleri & İnşaat Ürünleri Sektörü
Ofis & Kırtasiye Sektörü
Gıda & Temizlik Ürünleri
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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