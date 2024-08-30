Sen Hangi Konuda Şanssızsın?
Sen Hangi Konuda Şanssızsın?
Sen hangi konuda şanssızsın?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İş hayatında karşılaştığın zorluklar genellikle neyle ilgili olur?
4. Sen şansa inanır mısın?
5. Peki hayatında olumlu olan şeylerin şansın getirisi olduğunu mu düşünüyorsun?
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6. Sosyal etkinliklerde kendini nasıl hissedersin?
7. Hedeflerine ulaşmak için en sevdiklerini kırar mısın?
8. Son olarak hayatında neye ihtiyacın var?
Sen aşk konusunda şanssızsın!
Sen kariyer konusunda şanssızsın!
Sen para konusunda şanssızsın!
Sen aile konusunda şanssızsın!
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