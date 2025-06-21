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Sen Bu Hayatta Ne Kadar Özgürsün?

Sen Bu Hayatta Ne Kadar Özgürsün?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 16:05

Gerçekten özgür müsün, yoksa sadece sana sunulan seçenekler arasında mı yaşıyorsun? Bu testte zincirlerini hissedecek, belki de kırmaya başlayacaksın.

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah ne giyeceğine karar verirken ne düşünürsün?

4. Ailenin senin hayat kararlarına etkisi ne düzeyde?

5. Aklına geleni direkt söyleyen biri misin?

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6. Kendi kararını verirken neye göre hareket edersin?

7. Başkalarının senin hakkındaki düşüncesi seni etkiler mi?

8. Hayalini kurduğun şeyleri gerçekten denedin mi?

9. En son ne zaman tamamen kendi kararını uyguladın?

10. Aşk konusunda nasıl birisin?

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Sen tamamen özgürsün!

Hayatın renkli karnavalında, sen kendi melodinle dans edenlerdensin. Toplumun monoton ritmine ayak uydurmak yerine, kendi iç sesinin senfonisine kulak vermişsin. Çevrenin sürekli değişen modası, popüler trendler, genel kabul gören kurallar... Bunların hiçbiri senin için önemli değil. Sen, kendi değerlerinle yaşayan nadir bireylerdensin. Birçok kişi, toplumun beklentilerine uymak için kendi sesini bastırır. Ancak sen, başkalarının ne düşündüğüne aldırmadan, kendi iç sesini dinlemeyi seçmişsin. Bu yüzden bazen bedel ödüyorsun. Belki bazıları seni anlamıyor, belki bazen dışlanıyorsun. Ama sen, bu bedeli özgürlüğün için ödemeyi tercih ediyorsun. Çünkü senin için özgürlük, hiçbir şeye değişilmeyecek kadar değerli. Hayatta yürümekle yetinmiyorsun, uçuyorsun. Kendi rotanı çiziyor, kendi hikayeni yazıyorsun. Her gün, yeni bir macera, yeni bir öğrenme fırsatı. Ve sen, bu macerayı dolu dolu yaşıyorsun. Kimi zaman zorluklarla karşılaşıyorsun, ama onları da birer deneyim olarak görüp, hayatının renkli tablosuna ekliyorsun. Sen, kendi kurallarını koyan, özgür ruhlu, cesur bir bireysin. Ve bu yüzden sen, hayatın sıradanlığına karşı bir isyansın.

Sen çoğu zaman özgür değilsin!

Hayatın karmaşası içerisinde kendini kaybetmiş gibi hissediyor olabilirsin. İçinden gelen ses, aslında ne istediğini sana fısıldıyor. Ancak bir türlü harekete geçemiyorsun. İşte burada, hayatının direksiyonunu kimin kontrol ettiğini sorgulaman gerekiyor. Etrafındaki insanlar, ailen, toplumun belirlediği kurallar ve normlar... Bunların hepsi, senin hayatının kontrolünü elinde tutmanı engelliyor olabilir. Ama belki de asıl sorun, bu dış etkenlerden ziyade içeride, tam da senin içinde saklı. Kendi içindeki korkuların, belki de en büyük engelini oluşturuyor. Kendine olan inancını kaybetmiş olabilirsin, belki de başarısız olacağın düşüncesi seni harekete geçmekten alıkoyuyor. Ancak unutma ki, korkularınla yüzleşmek, onları yenmenin ilk adımıdır. Bir de şu gerçeği unutmamak gerekir: En kalın zincir, kafamızdaki zincirdir. Yani aslında senin önündeki en büyük engel, kendi zihninde oluşturduğun kısıtlamalardır. Bu zinciri kırmak için gereken anahtar ise yine sende saklı. Kendine olan inancını yeniden kazanmalı ve korkularını yenmeye karar vermelisin. Çünkü hayat, kendi hikayenin kahramanı olman için seni bekliyor.

Sen özgür değilsin!

Hayatının hızlı temposunda, kendi benliğini neredeyse tamamen yitirdiğini hissetmiş olabilirsin. Belki de ne istediğini bilmiyorsun ya da bu yoğunlukta unutmuş olabilirsin. Kendini, başkalarının belirlediği sınırlar içerisinde, onların çizdiği çerçevelere sıkıştırmış hissediyor olabilirsin. Ancak, bu durumun üstesinden gelmek için hâlâ geç kalınmış sayılmaz. Haydi, şimdi gözlerini aç ve hayatının kalan kısmını yeniden yazmaya başla. Kendi hikayeni, kendi kurallarınla, kendi dilinle ve kendi ritminle yaz. Kendi benliğini yeniden keşfetmeye, kendi isteklerini, hayallerini ve hedeflerini yeniden belirlemeye başla. Kendi çerçeveni çiz ve bu çerçeve içerisinde kendin olmanın keyfini çıkar. Her şey senin elinde, sadece gözlerini açman ve başlamak için bir adım atman gerekiyor. Kendi hayatının yazarı olmak için hiçbir zaman geç değildir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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