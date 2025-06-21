Sen Bu Hayatta Ne Kadar Özgürsün?
Gerçekten özgür müsün, yoksa sadece sana sunulan seçenekler arasında mı yaşıyorsun? Bu testte zincirlerini hissedecek, belki de kırmaya başlayacaksın.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah ne giyeceğine karar verirken ne düşünürsün?
4. Ailenin senin hayat kararlarına etkisi ne düzeyde?
5. Aklına geleni direkt söyleyen biri misin?
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6. Kendi kararını verirken neye göre hareket edersin?
7. Başkalarının senin hakkındaki düşüncesi seni etkiler mi?
8. Hayalini kurduğun şeyleri gerçekten denedin mi?
9. En son ne zaman tamamen kendi kararını uyguladın?
10. Aşk konusunda nasıl birisin?
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Sen tamamen özgürsün!
Sen çoğu zaman özgür değilsin!
Sen özgür değilsin!
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