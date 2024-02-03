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Sen Aslında Ne Kadar Titizsin?

Sen Aslında Ne Kadar Titizsin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 10:31

Ne kadar titiz bir insan olduğunu öğrenmek ister misin? 

Haydi o zaman teste! 

1. Öncelikle söyle bakalım, çamaşır yıkama rutinin hangisine daha yakın?

2. Peki sürekli olarak yatağını toplayan düzenli bir insan mısın?

3. Yemek yedikten sonra çıkan bulaşığı ne yapıyorsun diye sorsak?

4. O zaman bir de kendi yaşam alanını ne sıklıkla süpürüp temizlediğini öğrenelim!

5. O zaman söyle bakalım, senin kıyafet dolabını açsak nasıl bir manzarayla karşılaşırız?

6. Peki senin evine ansızın misafir olarak gelsek tepkin hangisine daha yakın olur?

7. Evde ya da iş yerinde senin masan ve çalışma alanın hangisine daha yakın?

8. Son olarak söyle bakalım senin temizlik felsefen hangisine daha yakın?

Sen aşırı titizsin!

Verdiğin cevaplara göre sen aşırı temizlik ve düzen takıntılı bir insansın. Yaşam alanın o kadar temiz ve düzenli ki görenler hayret ediyor. Genel anlamda eBravo! Temizliğe olan bağlılığınız olağanüstü. Temizliği bir görev bilinciyle ve özveriyle ciddiye alıyorsun. Detaylara o kadar titizlikle yaklaşıyorsun ki şaşırmamak elde değil.

Normal düzeyde titizsin!

Konu temizlik ve düzen olunca dengeli bir yaklaşımın olduğunu söylesek yanlış olmaz. Temizlik konusunda takıntılı bir insan olmasan da buna hiç önem vermiyor da değilsin. Bazen biraz fazla salıyorsun ama. Aşırı titiz biri olmasan da ipleri de çok gevşetmemeni tavsiye ediyoruz.

Pek titiz değilsin!

Temiz ve düzenli bir yaşam alanı senin birinci önceliğin değil. Sen daha çok rahat olmanın peşindesin. Biraz kaosu da seviyorsun desek yalan söylemiş olmayız. Hayatı da biraz spontane yaşamayı seviyorsun. Seni anlıyoruz ancak az da olsa düzen ve temizlik hayatına girerse daha mutlu olacağını düşünüyoruz.

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