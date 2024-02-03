Sen Aslında Ne Kadar Titizsin?

Verdiğin cevaplara göre sen aşırı temizlik ve düzen takıntılı bir insansın. Yaşam alanın o kadar temiz ve düzenli ki görenler hayret ediyor. Genel anlamda eBravo! Temizliğe olan bağlılığınız olağanüstü. Temizliği bir görev bilinciyle ve özveriyle ciddiye alıyorsun. Detaylara o kadar titizlikle yaklaşıyorsun ki şaşırmamak elde değil.