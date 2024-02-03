Sen Aslında Ne Kadar Titizsin?

Ne kadar titiz bir insan olduğunu öğrenmek ister misin? Haydi o zaman teste! Verdiğin cevaplara göre sen aşırı temizlik ve düzen takıntılı bir insansın. Yaşam alanın o kadar temiz ve düzenli ki görenler hayret ediyor. Genel anlamda eBravo! Temizliğe olan bağlılığınız olağanüstü. Temizliği bir görev bilinciyle ve özveriyle ciddiye alıyorsun. Detaylara o kadar titizlikle yaklaşıyorsun ki şaşırmamak elde değil.Konu temizlik ve düzen olunca dengeli bir yaklaşımın olduğunu söylesek yanlış olmaz. Temizlik konusunda takıntılı bir insan olmasan da buna hiç önem vermiyor da değilsin. Bazen biraz fazla salıyorsun ama. Aşırı titiz biri olmasan da ipleri de çok gevşetmemeni tavsiye ediyoruz.Temiz ve düzenli bir yaşam alanı senin birinci önceliğin değil. Sen daha çok rahat olmanın peşindesin. Biraz kaosu da seviyorsun desek yalan söylemiş olmayız. Hayatı da biraz spontane yaşamayı seviyorsun. Seni anlıyoruz ancak az da olsa düzen ve temizlik hayatına girerse daha mutlu olacağını düşünüyoruz.