Selfie Tarzına Göre Instagram Takipçi Sayını Tahmin Ediyoruz!
Herkesin bir selfie tarzı var: Kimimiz ayna karşısında poz keserken kimimiz doğal ışık peşinde koşuyoruz. Peki senin imza stilin, Instagram’da ne kadar dikkat çekiyor dersin? Bu testimizde selfie pozlarından yola çıkarak seni kaç kişinin takip ettiğini tahmin ediyoruz. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. En çok kullandığın selfie açısı hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Selfie çekmeden önce en çok neye dikkat edersin?
3. Favori selfie filtren hangisi?
4. Selfie çekerken seni genelde nasıl görürüz?
5. Selfie çekerken kaç deneme yaparsın genellikle?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Selfie çekmek için en çok hangi ortamı tercih edersin?
7. Selfie çekerken genelde hangi kamerayı kullanırsın?
8. Selfie çekerken çoğunlukla hangi aksesuara elin gider?
Senin Instagram takipçin 0- 1.000 arası!
Senin Instagram takipçin 1.000 - 3.000 arası!
Senin Instagram takipçin 3.000 - 5.000 arası!
Senin Instagram takipçin 5.000+!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın