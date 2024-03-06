Selena Gomez "Love On" Klibinde Filistinli Kadın Sanatçının Tarzını Çalmakla Suçlandı!
Selena Gomez "Love On" Klibinde Filistinli Kadın Sanatçının Tarzını Çalmakla Suçlandı!
Filistin sanatçı Sarah Bahbah, Selena Gomez'in 'Love On' adlı müzik videosunda kendi eserlerinin taklit edildiğini öne sürdü. Bu iddia üzerine internette kullanıcılar ikiye bölündü. Detaylar içerikte. 👇
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Filistinli sanatçı Sarah Bahbah, Selena Gomez'in 22 Şubat'ta yayınladığı ve Paris temasını işleyen "Love On" müzik videosunu kendi sanatını çalmakla suçladı.
Bağımsız sanatçı Sarah Bahbah önceki çalışmalarıyla Gucci, Condé Nast, Sony Music ve GQ gibi prestijli firmalarla iş birlikleri yaptı ve eserleri dünya çapında galerilerde sergilendi.
Bahbah aynı zamanda Kygo gibi yüksek profilli influencer ve sanatçılarla iş birliği yaparak onlar için müzik videoları çekti.
Selena Gomez, daha önce 2018 yılında "Back to You" müzik videosuyla benzer bir suçlamayla karşılaşmıştı.
O zaman, videoda şarkı sözlerinin altyazı şeklinde gösterilmesi Sarah'ın sanat tarzını taklit ettiği iddialarına yol açmıştı.
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Günümüze geldiğimizde Sarah Bahbah "Love On" videosunda da kendi tarzının izinsiz olarak kullanıldığı iddia etti.
Bahbah, daha önce iki kısa film çektiği mekanlarda klibin çekilmiş olmasından, estetik, film tarzı, kapak resmi ve ses efektleri gibi çeşitli unsurların paralellikler göstermesinden duyduğu şaşkınlığı belirtti.
Sarah, bu durumun özellikle bağımsız ve siyahi kadın sanatçıların sıklıkla karşılaştığı bir sorun olduğunu vurguladı.
Sarah'ın bu iddiaları üzerine internet kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları Selena'nın esin kaynağının 1963 yapımı Brigitte Bardot başrollü "Contempt" filmi olduğunu savunurken diğerleri Sarah ve Selena'nın sanat tarzları arasındaki benzerliklerin göz ardı edilemeyecek kadar belirgin olduğunu öne sürdü.
Sarah, aldığı olumsuz yorumlar sebebiyle Instagram yorumlarını kapatarak şu açıklamayı yaptı:
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