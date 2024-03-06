Selena Gomez "Love On" Klibinde Filistinli Kadın Sanatçının Tarzını Çalmakla Suçlandı!

'Yorumları kapatıyorum çünkü Selena'nın hayranları video ile hiçbir ilgisi olmayan bir sürü nefret dolu şey paylaşıyorlar ve bu güzel pazar gününde kendimi suistimal edilmiş hissetmiyorum. Sevgiyi, entelektüel tepkileri, söylemleri, ilham ve ihlal üzerine konuşmaları gerçekten takdir ediyorum. Bu konuşmaların eğlence sektörü genelinde yapılmaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bağımsız sanatçılar her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Bu hafta sonu ihtiyacım olan içgörüyü elde ettim.'