Kendini Kupa Kızı Gibi Hissetmek İsteyen Kadınların Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Kendini Kupa Kızı Gibi Hissetmek İsteyen Kadınların Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Bazen kendimizi iyi hissetme aşamasında bize en çok şarkılar yardım eder. Şarkıların etkisiyle kendimizi çok daha iyi hissedip, daha öz güvenli olabiliyoruz.
Bu listedeki şarkılar bunu yapmanı sağlayacak!
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1. Kesha - Woman ft. The Dap-Kings Horns
2. Beyoncé - Sorry
3. Nicki Minaj - Feeling Myself ft. Beyoncé
4. SAYGRACE - You Don't Own Me ft. G-Eazy
5. Lizzo - Good As Hell
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6. Beyoncé - Run the World (Girls)
7. Shakira - Hips Don't Lie ft. Wyclef Jean
8. Ariana Grande - God is a woman
9. Fergie - London Bridge (Oh Snap)
10. Beyoncé - Partition
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11. Demi Lovato - Confident
12. Selena Gomez - Single Soon
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