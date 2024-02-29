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Kendini Kupa Kızı Gibi Hissetmek İsteyen Kadınların Dinlemesi Gereken 12 Şarkı

etiket Kendini Kupa Kızı Gibi Hissetmek İsteyen Kadınların Dinlemesi Gereken 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 08:01

Bazen kendimizi iyi hissetme aşamasında bize en çok şarkılar yardım eder. Şarkıların etkisiyle kendimizi çok daha iyi hissedip, daha öz güvenli olabiliyoruz. 

Bu listedeki şarkılar bunu yapmanı sağlayacak!

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1. Kesha - Woman ft. The Dap-Kings Horns

2. Beyoncé - Sorry

3. Nicki Minaj - Feeling Myself ft. Beyoncé

4. SAYGRACE - You Don't Own Me ft. G-Eazy

5. Lizzo - Good As Hell

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6. Beyoncé - Run the World (Girls)

7. Shakira - Hips Don't Lie ft. Wyclef Jean

8. Ariana Grande - God is a woman

9. Fergie - London Bridge (Oh Snap)

10. Beyoncé - Partition

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11. Demi Lovato - Confident

12. Selena Gomez - Single Soon

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