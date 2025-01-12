Selena Gomez’in Hayatı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Selena Gomez’in Hayatı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Selena Gomez, sadece bir pop yıldızı değil, aynı zamanda güçlü bir aktivist, girişimci ve dizi oyuncusu. Onun hayatı, müzik ve oyunculuk kariyerinin ötesinde birçok ilginç hikaye ve başarılarla dolu.
Peki böylesine yetenekli bir kişi olan Selena hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Bu test ile öğreneceğiz!
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Selena Gomez, hangi fantastik serinin büyük bir hayranıdır?
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Selena Gomez, hangi yaşta UNICEF'in en genç İyilik Elçisi oldu?
Selena Gomez'in kendi güzellik markasının sloganı, bunlardan hangisi?
Selena'nın en çok takipçi sayısına sahip olduğu sosyal medya platformu bunlardan hangisi?
Selena Gomez'in Madame Tussauds müzesinde balmumu heykeli hangi şehirde sergileniyor?
Devam edelim! Selena Gomez, "Wizards of Waverly" Place dizisinde hangi karakteri canlandırıyordu?
Selena, Hollywood'un "En Zengin 30 Yaş Altı Kadınları" arasında yer aldı. Doğru mu?
Son soru: Selena Gomez, hangi hastalık nedeniyle bir dönem tedavi gördü?
Tebrikler, tüm sorulara doğru yanıt verdin!
Bilemedin, tekrar dener misin?
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