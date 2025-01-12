Selena Gomez’in Hayatı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Selena Gomez, sadece bir pop yıldızı değil, aynı zamanda güçlü bir aktivist, girişimci ve dizi oyuncusu. Onun hayatı, müzik ve oyunculuk kariyerinin ötesinde birçok ilginç hikaye ve başarılarla dolu.

Peki böylesine yetenekli bir kişi olan Selena hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Bu test ile öğreneceğiz!