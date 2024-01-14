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Şehitlere Yönelik Provokatif Paylaşım Yapan Kişilere Operasyon: 14 Kişi Yakalandı

Şehitlere Yönelik Provokatif Paylaşım Yapan Kişilere Operasyon: 14 Kişi Yakalandı

Polis Siber Suçlar Ali Yerlikaya
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.01.2024 - 10:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere yönelik provokasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 126 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili 14 kişi yakalandı. 

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Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanlığı operasyon başlattı.

Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanlığı operasyon başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bölücü Terör Örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kada 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bölücü Terör Örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kada 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi' ifadelerini kullandı.

104 hesap yöneticisinin yurt dışında olduğunu söyleyen ve haklarında adli işlem başlatıldığını belirten Yerlikaya, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 2️⃣2️⃣ şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

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Şehit olan askerin arkasından da laf atmazsınız be vicdansız oçlar