Şehitlere Yönelik Provokatif Paylaşım Yapan Kişilere Operasyon: 14 Kişi Yakalandı
Şehitlere Yönelik Provokatif Paylaşım Yapan Kişilere Operasyon: 14 Kişi Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere yönelik provokasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 126 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili 14 kişi yakalandı.
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Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanlığı operasyon başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bölücü Terör Örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kada 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi' ifadelerini kullandı.
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Şehit olan askerin arkasından da laf atmazsınız be vicdansız oçlar