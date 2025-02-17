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Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı: İşten Çıkarılan İşçi Yapmış

Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı: İşten Çıkarılan İşçi Yapmış

Gaziantep
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 17:49

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ekici silahlı saldırıya uğradı. Başkan yardımcısı saldırıyı yara almadan atlatırken, olay yerinden kaçan saldırganın kısa süre önce işten çıkarılan Erol K. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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Silahlı saldırı, dün akşam saatlerinde kentin simgelerinden Zeugma Mozaik Müzesi önünde gerçekleştirildi.

Silahlı saldırı, dün akşam saatlerinde kentin simgelerinden Zeugma Mozaik Müzesi önünde gerçekleştirildi.

Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı. Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.

Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı. Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.

Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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