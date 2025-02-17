Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı: İşten Çıkarılan İşçi Yapmış
Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı: İşten Çıkarılan İşçi Yapmış
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Silahlı saldırı, dün akşam saatlerinde kentin simgelerinden Zeugma Mozaik Müzesi önünde gerçekleştirildi.
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Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı. Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.
Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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