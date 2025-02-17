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Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası’nda Silahlı Saldırı: Başkan, Şube Sekreterini Öldürdü

Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası’nda Silahlı Saldırı: Başkan, Şube Sekreterini Öldürdü

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 16:59

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Şube başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı Şube Sekreteri Erdinç Koç’u silahla vurarak öldürdü. Sonrasında intihar girişiminde bulunan şube başkanı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Birleşik Metal İş Sendikası’nda Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç nedeni belirlenmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Birleşik Metal İş Sendikası’nda Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç nedeni belirlenmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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