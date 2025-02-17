Bakan Yardımcılığı da Yapmış: Ankara Medipol Üniversitesi Rektörünün Makam Aracında Uyuşturucu Yakalandı
Bakan Yardımcılığı da Yapmış: Ankara Medipol Üniversitesi Rektörünün Makam Aracında Uyuşturucu Yakalandı
Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay’ın makam aracını takibe alan polisler araçta uyuşturucu yakaladı. Olay sonrasında gözaltına alınan makam şoförünün ifadesinin ardından serbest kaldığı ortaya çıktı. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay’ın daha önce Sağlık Bakanlığı Yardımcısı olarak görev aldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Muhammed Vefa / Elips Haber
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Ankara’da polis ekipleri, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay’ı aracını hem uyuşturucu hem de fuhuş şüphesiyle takibe aldı.
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Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, polislerin operasyonunda makam aracında uyuşturucu ele geçirildi ve makam şoförü gözaltına alındı.
İfadesinin ardından serbest kalan şoförün üniversite yönetimi tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay daha önce Sağlık Bakanı Yardımcılığı görevini de yürütmüş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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