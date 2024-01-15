Şehit Haberleri Sonrası Provokatif Paylaşım Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Şehit Haberleri Sonrası Provokatif Paylaşım Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehit haberleri sonrası provakatif paylaşım yapan 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Terör propagandası yaptığı tespit edilen hesapların çoğu ise yine yurtdışında çıktı.
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 9 askerin ardından sosyal medyada prooakatif paylaşımlar yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yönetici ve kullanıcısının tespit edildiğini duyurdu.
133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. 37 kişinin ise yurt içinde olduğu tespit edildi. 18 şüpheli adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınırken 19'u için arama çalışmaları devam ediyor.
Ali Yerlikaya'nın paylaşımı ⬇️
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