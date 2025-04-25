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Şehirler Arası Yolculukta Tüm Gürültüleri Sıfırlayacak Şarkılar

etiket Şehirler Arası Yolculukta Tüm Gürültüleri Sıfırlayacak Şarkılar

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 23:45

Uzun yolculukların en büyük sıkıntılarından biri, otobüste veya uçakta etrafınızdaki insanların gürültüsüne maruz kalmak. Eğer şanssız bir gününüzdeyseniz, o yolculuk çevrenizden gelen seslerle kabus gibi geçer. Ama korkmayın! Kulaklıklarınızı takın ve bu listeyle huzura kavuşun. İşte sizi tüm dış seslerden arındıracak 10 şarkı!

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1. Ramin Djawadi - Westworld Theme

2. Ludovico Einaudi - Experience

3. Hans Zimmer - Time

4. Pink Floyd - Comfortably Numb

5. Radiohead - Everything in Its Right Place

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6. Enya - Only Time

7. Daft Punk - Derezzed

8. Gorillaz - Empire Ants

9. Aurora – Runaway

10. Norah Jones – Come Away With Me

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sabrina
sabrina
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