Şehirler Arası Yolculukta Tüm Gürültüleri Sıfırlayacak Şarkılar
Uzun yolculukların en büyük sıkıntılarından biri, otobüste veya uçakta etrafınızdaki insanların gürültüsüne maruz kalmak. Eğer şanssız bir gününüzdeyseniz, o yolculuk çevrenizden gelen seslerle kabus gibi geçer. Ama korkmayın! Kulaklıklarınızı takın ve bu listeyle huzura kavuşun. İşte sizi tüm dış seslerden arındıracak 10 şarkı!
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1. Ramin Djawadi - Westworld Theme
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2. Ludovico Einaudi - Experience
3. Hans Zimmer - Time
4. Pink Floyd - Comfortably Numb
5. Radiohead - Everything in Its Right Place
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6. Enya - Only Time
7. Daft Punk - Derezzed
8. Gorillaz - Empire Ants
9. Aurora – Runaway
10. Norah Jones – Come Away With Me
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