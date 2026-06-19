Şeffaf Finansman Modeli: Avantajlı Bir Kredi İçin 'Düşük Faiz' Aramak Yeterli mi?

Geleneksel bankacılık anlayışında faiz oranları tek bir metrik olarak öne çıkarılırken, kredi tahsis ücretleri, zorunlu sigorta poliçeleri ve esnemeyen ödeme koşulları tüketicinin sırtına gizli bir yük bindirir. QNB Türkiye, portföyüne yeni dahil olacak müşteriler için borçlanma maliyetlerini tamamen şeffaflaştırır çünkü banka yeni müşteri edinimini (Customer Acquisition) bir pazarlama yatırımı olarak kurgulamaktadır.

Özellikle piyasaya nüfuz etmek için geliştirilen 'Düşük Faizli Kredi' kampanyaları, tüketiciye rasyonel fırsat pencereleri sunar. Yeni müşteriler için belirlenen düşük faizli kredi fırsatları, enflasyonun pozitif olduğu bir makroekonomik düzende tüketicinin borcunun reel değerinin aylar içinde erimesini sağlayarak muazzam bir arbitraj yaratır. Bu model sürdürülebilirdir çünkü düşük faizden kaynaklanan maliyet, müşterinin ekosistem içinde yaratacağı yaşam boyu değer (Lifetime Value) ile fazlasıyla kompanse edilmektedir.