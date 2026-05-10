Scream’den Growl’a: Metal Vokallerini Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

İrem Coşkun
10.05.2026 - 14:01

Metal müziği bilmeyenler, vokallerin sadece bağırdığını düşünse de aslında işin içinde ciddi bir teknik ve kontrol var. Dinlediğin şeyin scream mi, growl mu, yoksa başka bir şey mi olduğunu ayırt edebilmen için bu içeriği hazırladık! Hazırsan detaylara birlikte bakalım. 👇

Scream denen şey aslında kontrollü bir öfke!

Scream denen şey gelişigüzel bağırmak değil, aksine ciddi bir denge işi! Burada vokalin sesi tiz ve keskin çıkar ama doğru tonda! O yüzden scream'i duyduğun an vokalistin vermek istediği duyguyu direkt anlarsın. Öfke, isyan, patlama… Hepsini anında hissedersin. Peki scream'i denemeye kalkarsan... Burada yanlış bir hamle yaparsan 2-3 denemede sesin gider. Yani teknik bilmeden bu işe kalkışmamak gerekiyor.

Growl denen şey, derinlerden gelen bir ses...

Growl biraz daha yeraltı işi, yani metal müziğin karanlık tarafı! Burada ses kalın, boğuk ve derinden gelir; sanki vokalist göğsünden değil de başka bir boyuttan ses çıkarıyormuş gibi! Burada amaç anlaşılmak değil, hissedilmek. Dinlediğinde sözleri çoğu zaman anlamayabilirsin ama o karanlık his direkt geçer. Growl sana hikaye anlatmaz, seni atmosferin içine çeker. Kısaca scream sana bağırır, growl seni içine çeker diyebiliriz.

Bir de fry scream var. Peki nedir bu? 👇

Fry scream'i, scream’in daha kontrollü ve nazik versiyonu gibi düşünebilirsin. Nazik diyoruz ama hala sert, yanlış anlaşılmasın. 😎 Bu teknikte ses tellerine daha az yük bindirildiği için vokalistler bunu daha uzun süre yapabiliyor. Ayrıca temiz vokalle geçiş yapmak da daha kolay oluyor. O yüzden bunu modern metalde sık sık duyarsın. Bir anda duygusal bir nakarat devam ederken, sonra fry scream...

False Cord (False Chord) ise tam bir güç gösterisi!

Burada olay şu; ses tellerini direkt zorlamıyorsun, işi başka kas gruplarına paylaştırıyorsun. Yani dışarıdan bakınca vokal kendini parçalıyor gibi görünüyor ama işler daha kontrollü ilerliyor. Ses daha dolgun ve güçlü çıkıyor. O tok, duvar gibi duyulan vokaller genelde bu teknikle yapılıyor. Kısacası, kulağa kaba kuvvet gibi geliyor ama aslında bayağı stratejik bir iş!

“Bu da mı var?” dedirten pig squeal tekniği!

'Ben şimdi ne dinliyorum ya!' dedirten bir teknik. O yüzden metalcilerden başka kimse ne duyduğunu anlayamaz! Bu parçayı dinlediğin an neden bahsettiğimizi anlayacaksın. Herkesin seveceği bir şey değil, zaten amacı da o değil! Metal herkese hitap etmek için değil, sınırları zorlamak için var. Burası da o sınırın ötesi!

Bir de clean + harsh kombinasyonu var!

Bu kombinasyon modern metalin en öne çıkan detaylarından biri. Mesela bu şarkıda nakarat tertemiz, melodik; verse’lerde ise scream giriyor! O geçişler şarkıya ekstra bir duygu katıyor. Yani tek bir ruh hali yok, bu tekniğin yer aldığı şarkı seni bir ileri bir geri sürüklüyor.

İşin en dip noktası: Guttural!

Guttural, growl’un daha da abartılmış hali. Ses o kadar derinden geliyor ki bazen gerçekten insan sesi gibi hissettirmiyor. Burada artık netlik tamamen ikinci planda. Amaç yoğunluk ve ağırlık. Yani vokal, sözleri direkt aktarmak yerine derin bir etki yaratma amacıyla hareket ediyor.

Daha dengeli bir versiyon: Shout / Yell

Her şey uçlarda olmak zorunda değil. Shout ya da yell dediğimiz vokaller, bağırma ile normal söyleme arasında bir yerde kalıyor. Daha anlaşılır, daha net ama yine de sert! Özellikle eski tarz metal ve hardcore’da bu tekniği daha çok duyarsın. Bu tarzın olayı şu, dinlerken veya söylerken seni yormaz ama yine de o yoğun enerjiyi verir. Tam anlamıyla o dengeyi sağlar.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
