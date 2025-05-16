Şaziment Benzetmesi Sosyal Medyayı Salladı: Estetiği Fazla Kaçıran Göksel'in Yeni Hali Dillere Fena Düştü!
Son zamanlarda estetikleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Göksel, son haliyle yine olay oldu. Geçtiğimiz aylarda uzun saçlı yeni imajıyla herkesi şaşırtan Göksel, son günlerde de paylaşımlarıyla sık sık goygoycuların diline düşüyor. Testere benzetmesinden sonra bu kez de bir sosyal medya kullanıcısı kendisini Aşk Yeniden dizisindeki Şaziment’e benzetti.
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2000’lere damgasını vuran “Dursun Zaman”, “Uzaktan”, “Bir Seni Konuşurum” gibi hit parçalarıyla hayatımıza dokunan, her duygumuza tercüman olan Göksel’i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ancak hafızalara kazınan kısa saç imajını geçtiğimiz Şubat ayında tamamen değiştirmişti.
Bu kez at çiftliğinde yaptığı bir paylaşım goygoyculardan nasibini aldı.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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