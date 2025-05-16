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Şaziment Benzetmesi Sosyal Medyayı Salladı: Estetiği Fazla Kaçıran Göksel'in Yeni Hali Dillere Fena Düştü!

Şaziment Benzetmesi Sosyal Medyayı Salladı: Estetiği Fazla Kaçıran Göksel'in Yeni Hali Dillere Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.05.2025 - 14:41

Son zamanlarda estetikleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Göksel, son haliyle yine olay oldu. Geçtiğimiz aylarda uzun saçlı yeni imajıyla herkesi şaşırtan Göksel, son günlerde de paylaşımlarıyla sık sık goygoycuların diline düşüyor. Testere benzetmesinden sonra bu kez de bir sosyal medya kullanıcısı kendisini Aşk Yeniden dizisindeki Şaziment’e benzetti. 

Detaylara gelin birlikte bakalım 👇

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2000’lere damgasını vuran “Dursun Zaman”, “Uzaktan”, “Bir Seni Konuşurum” gibi hit parçalarıyla hayatımıza dokunan, her duygumuza tercüman olan Göksel’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

2000’lere damgasını vuran “Dursun Zaman”, “Uzaktan”, “Bir Seni Konuşurum” gibi hit parçalarıyla hayatımıza dokunan, her duygumuza tercüman olan Göksel’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem söz yazarı hem besteci hem de güçlü sesiyle her kulvarda başarılı biri o. Yıllardır çizgisini bozmadan, zarif tarzıyla gönüllerimizi fethetmeye devam eden Göksel son dönemlerde, şarkılarından çok yaptığı imaj değişiklikleriyle gündemde. 

Bilenler bili Göksel yıllardır kısacık saçlarıyla sahne alıyor. Biz onu hep küt saçlarıyla görmeye alıştık.

Ancak hafızalara kazınan kısa saç imajını geçtiğimiz Şubat ayında tamamen değiştirmişti.

Ancak hafızalara kazınan kısa saç imajını geçtiğimiz Şubat ayında tamamen değiştirmişti.

“Pardon” adlı yeni şarkısının duyurusunu yaptığı uzun saçlı haliyle dikkatleri üzerine çeken Gökse'in bu radikal değişimi sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Kimi “harika olmuş” derken kimi de yakıştırmamıştı. 

İmajını değiştirdikten sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık yeni tarzıyla gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla goygoycuların diline düşmüş ve testere benzetmesi yapılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez at çiftliğinde yaptığı bir paylaşım goygoyculardan nasibini aldı.

Bu kez at çiftliğinde yaptığı bir paylaşım goygoyculardan nasibini aldı.
twitter.com

Güzelliğiyle her zaman övgü toplayan Göksel’in yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı. Filtreden midir, estetikten midir bilinmez ama tanınmaz hale geldi.

Özellikle bir kullanıcının Aşk Yeniden Şanziment benzetmesi güldürdü.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
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twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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