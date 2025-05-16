Şaziment Benzetmesi Sosyal Medyayı Salladı: Estetiği Fazla Kaçıran Göksel'in Yeni Hali Dillere Fena Düştü!

Hem söz yazarı hem besteci hem de güçlü sesiyle her kulvarda başarılı biri o. Yıllardır çizgisini bozmadan, zarif tarzıyla gönüllerimizi fethetmeye devam eden Göksel son dönemlerde, şarkılarından çok yaptığı imaj değişiklikleriyle gündemde.

Bilenler bili Göksel yıllardır kısacık saçlarıyla sahne alıyor. Biz onu hep küt saçlarıyla görmeye alıştık.