Soru: 60 bin TL bütçeyle Casper Excalibur oyun bilgisayarı alınır mı?

Cevap: Evet. Casper Excalibur G870'in 58.554 TL'lik giriş konfigürasyonu bu bütçeye giriyor: Series 2 Intel Core 7 230H, RTX 3050 6GB, 8GB DDR4 RAM ve 500GB SSD. Bu konfigürasyonda işletim sistemi yok (FreeDOS). Özelleştirme ekranında Windows 11 Home eklemek 3.829 TL fark yaratıyor. Excalibur G915 ise 87.000 TL'den başladığı için 60 bin TL bütçenin üstünde kalıyor.

Soru: Bütçe sınırsızsa Excalibur G915 mi, G870 mi alınmalı?

Cevap: İkisi arasında Excalibur G915 daha üst konfigürasyonlara çıkıyor: RTX 5070, Core Ultra 7 356H, 64GB'a kadar RAM ve 2TB SSD'li hazır seçenekler var, en üst konfigürasyon 163.780 TL. G915'in asıl avantajı bu performansı 2,3 kg ve 20,5 mm'lik bir kasada sunması. Bütçe sınırsızsa ve öncelik en üst seviye ekran kartıysa, Excalibur serisinde RTX 5090 seçeneği G920'de bulunuyor (242.468 TL'den).

Soru: Casper Excalibur G915 ve G870'de RAM ve SSD sonradan artırılabilir mi?

Cevap: İki modelde de 2 RAM yuvası ve 2 adet M.2 NVMe yuvası var, en fazla 64GB bellek destekleniyor. Satın alırken de özelleştirme ekranından 500GB, 1TB, 2TB ya da 2TB + 2TB SSD seçilebiliyor. Casper, RAM ya da disk değişikliği için yetkili servise danışmanı öneriyor. Değişikliği kendin yapar ve bu sırada cihaza zarar gelmezse garanti bozulmuyor, ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil.

Soru: Excalibur G915 ve G870 ile AAA oyunlar oynanır mı?

Cevap: Casper oyun bazında FPS değeri paylaşmıyor, bu yüzden belirli bir oyun için kare hızı vermek doğru olmaz. Donanım tarafında iki modelin de RTX 5060 8GB'lı konfigürasyonları var ve RTX 50 serisi DLSS 4.5 desteğiyle geliyor. Bu iki model arasında RTX 5070, casper.com.tr'deki hazır konfigürasyonlarda yalnızca G915'te listeleniyor (99.999 TL'den).