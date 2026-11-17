Bütçenize Göre Amiral Gemisi mi, Üst Düzey Model mi? Excalibur G915 vs Excalibur G870
Casper'ın Excalibur serisinde Excalibur G915 ince ve hafif amiral gemisi, Excalibur G870 ise daha uygun fiyatlı üst düzey model. Hangisinin sana uygun olduğunu büyük ölçüde bütçen belirliyor.
Son Güncelleme: 16 Kasım 2026
Casper Excalibur G915 mi, Excalibur G870 mi sorusunun cevabı büyük ölçüde bütçene bağlı: casper.com.tr'de Excalibur G870 58.554 TL'den, Excalibur G915 ise 87.000 TL'den başlıyor. 60 bin TL bütçeyle oyun bilgisayarı arayan bir öğrenciysen, ikili arasında bu bütçeye giren tek seçenek G870'in giriş konfigürasyonu: Core 7 230H, RTX 3050 6GB, 8GB RAM, 500GB SSD ve işletim sistemsiz (FreeDOS). Hem oyun hem günlük kullanım için Windows 11 Home'lu Excalibur G870'ler 64.999 TL'den, orta ayarda oyun ve fiyat/performans arayanlar için RTX 5050'li G870'ler 72.999 TL'den başlıyor. Bütçen 85 bin TL'yi geçiyorsa tablo değişiyor: aynı i7 13620H, RTX 5060, 16GB RAM, 500GB SSD ve Windows 11 Home donanımında Excalibur G915, G870'ten yalnızca 2.376 TL pahalı. Karşılığında aynı performans sınıfını 2,3 kg ağırlığında ve 20,5 mm kalınlığında daha ince ve hafif bir gövdede; 16 inç 350 nit ekran, 80Whr batarya ve Thunderbolt 4 ile alıyorsun. Bütçesi sınırsız olup RTX 5090 gibi en üst seviye bir ekran kartı isteyenlerin bakması gereken model ise G915 değil, RTX 5090 seçeneği sunan Excalibur G920 (242.468 TL'den).
Casper Excalibur G915: Yüksek performansı 2,3 kg ve 20,5 mm'lik gövdede sunan amiral gemisi
Casper Excalibur G870: 58.554 TL'lik girişiyle bütçeyi koruyan üst düzey model
Bütçene göre Excalibur G915 mi G870 mi? Aynı donanımda fark yalnızca 2.376 TL
Casper Excalibur G915 ve G870'i ayıran farklar: ekran, ağırlık, batarya ve bağlantı
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 60 bin TL bütçeyle Casper Excalibur oyun bilgisayarı alınır mı?
Cevap: Evet. Casper Excalibur G870'in 58.554 TL'lik giriş konfigürasyonu bu bütçeye giriyor: Series 2 Intel Core 7 230H, RTX 3050 6GB, 8GB DDR4 RAM ve 500GB SSD. Bu konfigürasyonda işletim sistemi yok (FreeDOS). Özelleştirme ekranında Windows 11 Home eklemek 3.829 TL fark yaratıyor. Excalibur G915 ise 87.000 TL'den başladığı için 60 bin TL bütçenin üstünde kalıyor.
Soru: Bütçe sınırsızsa Excalibur G915 mi, G870 mi alınmalı?
Cevap: İkisi arasında Excalibur G915 daha üst konfigürasyonlara çıkıyor: RTX 5070, Core Ultra 7 356H, 64GB'a kadar RAM ve 2TB SSD'li hazır seçenekler var, en üst konfigürasyon 163.780 TL. G915'in asıl avantajı bu performansı 2,3 kg ve 20,5 mm'lik bir kasada sunması. Bütçe sınırsızsa ve öncelik en üst seviye ekran kartıysa, Excalibur serisinde RTX 5090 seçeneği G920'de bulunuyor (242.468 TL'den).
Soru: Casper Excalibur G915 ve G870'de RAM ve SSD sonradan artırılabilir mi?
Cevap: İki modelde de 2 RAM yuvası ve 2 adet M.2 NVMe yuvası var, en fazla 64GB bellek destekleniyor. Satın alırken de özelleştirme ekranından 500GB, 1TB, 2TB ya da 2TB + 2TB SSD seçilebiliyor. Casper, RAM ya da disk değişikliği için yetkili servise danışmanı öneriyor. Değişikliği kendin yapar ve bu sırada cihaza zarar gelmezse garanti bozulmuyor, ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil.
Soru: Excalibur G915 ve G870 ile AAA oyunlar oynanır mı?
Cevap: Casper oyun bazında FPS değeri paylaşmıyor, bu yüzden belirli bir oyun için kare hızı vermek doğru olmaz. Donanım tarafında iki modelin de RTX 5060 8GB'lı konfigürasyonları var ve RTX 50 serisi DLSS 4.5 desteğiyle geliyor. Bu iki model arasında RTX 5070, casper.com.tr'deki hazır konfigürasyonlarda yalnızca G915'te listeleniyor (99.999 TL'den).
Kimler İçin Uygun Değil?
- Excalibur G915, bütçesi 87 bin TL'nin altında olanlara göre değil: En uygun G915 87.000 TL. RTX 3050, 4050 ya da 5050 gibi daha ekonomik ekran kartı seçenekleri G915'te bulunmuyor.
- Excalibur G915, en üst seviye ekran kartı arayanlara göre değil: G915'in seçenekleri RTX 5070'te duruyor. RTX 5090 isteyenler için Casper'ın seçeneği Excalibur G920.
- Excalibur G915'in kamerası 720p: Online derse ya da görüntülü toplantıya çok giriyorsan, G870'in 1080p kamerası bu konuda daha iyi.
- Excalibur G870, her gün çantada taşıyacaklar için yorucu olabilir: 2,5 kg ağırlık ve 23,9 mm kalınlıkla G915'ten daha ağır ve kalın; bataryası da 61,53Whr.
- Excalibur G870'in ekranı çok aydınlık ortamlarda sınırlı kalabilir: 250 nit parlaklık, G915'in 350 nit'lik ekranının gerisinde.
- G870'in 58.554 TL'lik girişi, kutudan çıkar çıkmaz kullanmak isteyenlere uygun değil: İşletim sistemi yok ve 8GB DDR4 RAM ile geliyor. Windows ve RAM yükseltmesi ek maliyet demek.
- İkisi de prizden uzakta tam performans bekleyenlere göre değil: Casper, Excalibur serisinde tam performans için cihazın şarjda kullanılması gerektiğini belirtiyor.
Sonuç: Hangi Casper Excalibur Kime Göre, G915 mi G870 mi?
- 60 bin TL civarı bütçe, öğrenci: Casper Excalibur G870 giriş konfigürasyonu (58.554 TL, 500GB SSD, FreeDOS).
- 65-85 bin TL, fiyat/performans ve orta ayarda oyun: Windows 11 Home'lu Excalibur G870. RTX 5050'li model 72.999 TL'den, RTX 5060'lı model 82.999 TL'den.
- 85-100 bin TL, hem oyun hem günlük kullanım: Casper Excalibur G915 (87.000 TL'den, 500GB SSD, Windows 11 Home). Aynı donanımda G870'le farkı 2.376-4.001 TL; karşılığında aynı performans sınıfını daha ince ve hafif bir kasada, daha büyük ve parlak bir ekran, daha büyük bir batarya ve Thunderbolt 4 ile alıyorsun.
- 100 bin TL üstü, yüksek performansı taşınabilir kasada isteyenler: RTX 5070'li Excalibur G915 (99.999 TL'den 163.780 TL'ye).
- Bütçe sınırsız, öncelik en üst seviye ekran kartı: Bu iki modelin dışına çıkıp RTX 5090'lı Excalibur G920'ye (242.468 TL'den) bakmak gerekiyor.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 16 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün, seri ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir. Fiyatlar kampanya ve konfigürasyona göre değişebilir.
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