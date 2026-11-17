The Economist’in 2027 Kapağı Ortaya Çıktı: İşte Dikkat Edilmesi Gereken 10 Nokta
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Economist dergisinin yıllık özel sayısı The World Ahead'in 2027 kapağı yayımlandı. Kırmızı, siyah ve beyazın hâkim olduğu illüstrasyonu Cleon Peterson çizdi; sayının editörü ve derginin editör yardımcısı Tom Standage ise gelecek yıl için izlenecek 10 eğilimi sıraladı. Listede Trump sonrası ABD siyasetinden İran savaşının ekonomik etkilerine, rekor sıcaklık ihtimalinden yapay zekâ tartışmalarına, Fransa seçimlerinden Tayvan'a, zayıflama iğnelerinden ucuzlayan uzay yolculuğuna ve Hollywood'a kadar pek çok başlık var.
[Kaynak: The Economist]
İşte tüm dünyanın merakla beklediği o kapak:
ABD'de Trump sonrası yarış, Kasım 2026 ara seçimlerinin ardından ısınacak.
İran savaşının ekonomik faturası, çatışmalar yatışsa bile 2027'ye uzanabilir.
2027, olağanüstü güçlü bir El Niño yüzünden kayıtlara geçen en sıcak yıl olabilir.
Yapay zekâya yönelik itirazlar büyüyor: borçla kurulan altyapıdan siber saldırılara kadar.
Fransa'daki 2027 başkanlık seçimi, Avrupa'da popülist sağın yükselişi için kritik bir sınav.
Hükümetler ve şirketler 2026'da tahvil piyasalarından yaklaşık 29 trilyon dolar borçlanacak.
Tayvan için 2027 kritik bir yıl, ancak ABD istihbaratı Çin'in o yıla dair bir saldırı planı görmüyor.
"Ozempic etkisi" moda, spor ve güzellik sektörlerinin alışkanlıklarını değiştirebilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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