Economist dergisinin yıllık özel sayısı The World Ahead'in 2027 kapağı yayımlandı. Kırmızı, siyah ve beyazın hâkim olduğu illüstrasyonu Cleon Peterson çizdi; sayının editörü ve derginin editör yardımcısı Tom Standage ise gelecek yıl için izlenecek 10 eğilimi sıraladı. Listede Trump sonrası ABD siyasetinden İran savaşının ekonomik etkilerine, rekor sıcaklık ihtimalinden yapay zekâ tartışmalarına, Fransa seçimlerinden Tayvan'a, zayıflama iğnelerinden ucuzlayan uzay yolculuğuna ve Hollywood'a kadar pek çok başlık var.

[ Kaynak: The Economist ]