Sayıları İnsanları Geçti: Bu Ülkede İnsanlardan Çok Kaplumbağa Yaşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hint Okyanusu'ndaki uzak bir adada yaşayan Aldabra dev kaplumbağalarının sayısı, Seychelles'in insan nüfusunu geride bıraktı. Bilim insanları, Aldabra Atolü'nde yaklaşık 183 bin yetişkin ve genç kaplumbağanın yaşadığını tahmin ediyor. Bu rakam, türün şimdiye kadar kaydedilen en büyük nüfus tahmini olarak öne çıkıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoğun bitki örtüsü nedeniyle görülemeyen kaplumbağalar, istatistiksel bir yöntemle sayıma dahil edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski sayımlar büyük olasılıkla birçok hayvanı gözden kaçırdığı için nüfusun iki katına çıktığı söylenemiyor.
19. yüzyılda sayıları 1.000'in altına düşen kaplumbağalar, onlarca yıllık korumayla yeniden toparlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın