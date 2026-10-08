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Sayıları İnsanları Geçti: Bu Ülkede İnsanlardan Çok Kaplumbağa Yaşıyor

Sayıları İnsanları Geçti: Bu Ülkede İnsanlardan Çok Kaplumbağa Yaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 18:43
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Hint Okyanusu'ndaki uzak bir adada yaşayan Aldabra dev kaplumbağalarının sayısı, Seychelles'in insan nüfusunu geride bıraktı. Bilim insanları, Aldabra Atolü'nde yaklaşık 183 bin yetişkin ve genç kaplumbağanın yaşadığını tahmin ediyor. Bu rakam, türün şimdiye kadar kaydedilen en büyük nüfus tahmini olarak öne çıkıyor.

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Yoğun bitki örtüsü nedeniyle görülemeyen kaplumbağalar, istatistiksel bir yöntemle sayıma dahil edildi.

Yoğun bitki örtüsü nedeniyle görülemeyen kaplumbağalar, istatistiksel bir yöntemle sayıma dahil edildi.

Araştırmada, Seychelles Adaları Vakfı'nın 2018 ile 2022 yılları arasında topladığı kaplumbağa sayım verileri analiz edildi. Aldabra yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğu için bazı hayvanları görmek son derece zor.

Araştırmacılar yalnızca görünen kaplumbağaları saymak yerine, Bayes hiyerarşik mesafe örneklemesi adı verilen istatistiksel bir yöntem kullandı. Model, bitki örtüsü ya da gölge altında saklandığı için gözden kaçan kaplumbağaları da hesaba katıyor.

Eski sayımlar büyük olasılıkla birçok hayvanı gözden kaçırdığı için nüfusun iki katına çıktığı söylenemiyor.

Eski sayımlar büyük olasılıkla birçok hayvanı gözden kaçırdığı için nüfusun iki katına çıktığı söylenemiyor.

1990'ların sonuna ait ve sık atıf yapılan tahmin, yaklaşık 100 bin kaplumbağaya işaret ediyordu. Yeni rakam nüfusun neredeyse ikiye katlandığı izlenimi veriyor. Eski çalışmalar farklı yöntemler kullanıyordu ve muhtemelen çok sayıda hayvanı sayıma dahil edemedi. Yeni araştırma, gerçek nüfus büyüklüğünü anlamak için daha güvenilir bir başlangıç noktası sunuyor.

Çalışma ayrıca, Aldabra'daki kaplumbağa nüfusunun 20. yüzyılın sonlarında taşıma kapasitesine ulaştığı yönündeki eski varsayımı da çürütüyor. Araştırmacılara göre atolün ekolojik sınırı, bitki örtüsü toparlandıkça ve istilacı türler temizlendikçe değişebilir.

19. yüzyılda sayıları 1.000'in altına düşen kaplumbağalar, onlarca yıllık korumayla yeniden toparlandı.

19. yüzyılda sayıları 1.000'in altına düşen kaplumbağalar, onlarca yıllık korumayla yeniden toparlandı.

Aşırı avlanma, 19. yüzyılda Aldabra'daki dev kaplumbağaların sayısını 1.000'in altına düşürdü. Koruma çalışmaları sayesinde nüfus zamanla toparlandı. Aldabra 1981'de katı doğa koruma alanı, 1982'de ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Bu toparlanma kaplumbağaların tamamen güvende olduğu anlamına gelmiyor. İklim değişikliğinin yol açtığı daha uzun ve sık kuraklıklar yiyecek ve gölge kaynaklarını azaltabilir, yükselen deniz seviyesi ise alçak atolün bazı bölümlerini tehdit ediyor. Yine de 183 bin tahmini, onlarca yıllık korumanın bir türü yok olmanın eşiğinden döndürebildiğini gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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