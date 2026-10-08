Sayıları İnsanları Geçti: Bu Ülkede İnsanlardan Çok Kaplumbağa Yaşıyor

1990'ların sonuna ait ve sık atıf yapılan tahmin, yaklaşık 100 bin kaplumbağaya işaret ediyordu. Yeni rakam nüfusun neredeyse ikiye katlandığı izlenimi veriyor. Eski çalışmalar farklı yöntemler kullanıyordu ve muhtemelen çok sayıda hayvanı sayıma dahil edemedi. Yeni araştırma, gerçek nüfus büyüklüğünü anlamak için daha güvenilir bir başlangıç noktası sunuyor.

Çalışma ayrıca, Aldabra'daki kaplumbağa nüfusunun 20. yüzyılın sonlarında taşıma kapasitesine ulaştığı yönündeki eski varsayımı da çürütüyor. Araştırmacılara göre atolün ekolojik sınırı, bitki örtüsü toparlandıkça ve istilacı türler temizlendikçe değişebilir.