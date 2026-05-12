Saygı1 Serdar Ortaç Konseri Ne Zaman, Nerede? Saygı1 Serdar Ortaç Konser Bileti Fiyatları

Gökçe Cici
12.05.2026 - 13:42

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, Saygı1 serisi kapsamında özel bir konserle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Festivali çatısı altında gerçekleşecek etkinlik, yaz sezonunun en çok konuşulan konserlerinden biri oldu. Müzikseverler konser tarihi, etkinlik alanı ve bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

İşte Saygı1 Serdar Ortaç konseri hakkında merak edilen tüm detaylar.

Saygı1 Serdar Ortaç Konseri Ne Zaman, Nerede?

Saygı1 Serdar Ortaç konseri, İstanbul Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Etkinliğe dair tarih, saat ve mekan bilgileri şöyle:

  • Etkinlik tarihi: 4 Ağustos 2026

  • Konser saati: 20.00

  • Festival alanı açılış saati: 16.00

  • Etkinlik yeri: Festival Park Yenikapı

  • Şehir: İstanbul

  • Etkinlik kapsamı: İstanbul Festivali

Saygı1 Serdar Ortaç Biletleri Satışa Çıktı mı?

Saygı1 Serdar Ortaç biletleri için satış takvimi belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre biletler 12 Mayıs Salı günü saat 12.00 itibarıyla satışa açıldı. Etkinlik için genel izleyici, sahne önü, tribün ve VIP olmak üzere farklı kategorilerde bilet seçenekleri sunulacak.

Biletlerin özellikle ilk satış saatlerinde yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Sahne önü ve VIP gibi sınırlı kapasiteye sahip alanların kısa sürede tükenebileceği konuşuluyor.

Saygı1 Serdar Ortaç Konser Bileti Fiyatları

Saygı1 Serdar Ortaç konser biletleri, kategori ve satış dönemine göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. İlk avantajlı dönem ve ikinci avantajlı dönem bilet fiyatları şöyle:

1. Avantajlı dönem bilet fiyatları

  • Genel izleyici: 2.000 TL

  • Sahne önü: 4.000 TL

  • Tribün: 4.000 TL

  • VIP: 8.000 TL

2. Avantajlı dönem bilet fiyatları

  • Genel izleyici: 3.000 TL

  • Sahne önü: 6.000 TL

  • Tribün: 6.000 TL

  • VIP: 12.000 TL

Saygı1 Serdar Ortaç Konser Bileti Nereden Alınır?

Saygı1 Serdar Ortaç konser bileti, İstanbul Festivali tarafından duyurulan resmi satış kanalı üzerinden alınabilecek. Bilet satın almak isteyenlerin etkinliğin resmi yönlendirme bağlantısını ve İstanbul Festivali duyurularını takip etmesi gerekiyor. Satışların başlamasıyla birlikte bilet kategorileri, fiyat dönemleri ve kontenjan bilgileri platform üzerinden görüntülenebilecek.

Buraya tıklayabilirsiniz.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
