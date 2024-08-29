Şaşkın Tatlıses Ördeklerinden, Eda Ece'nin Kızının Boğumlarına: 29 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şaşkın Tatlıses Ördeklerinden, Eda Ece'nin Kızının Boğumlarına: 29 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu kızlar partisi yaptı.
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Berrak Tüzünataç, yazdan kalma karelerini toparladı.
Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina, Müge Boz'un kızı Vina'yla kavuştu.
Şeyma Subaşı, yeni imajıyla poz kesti.
Yasemin Tatlıses'in ikizleri yine çok şaşkındı.
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Tatilden dönen Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Mercan bahçe kontrolü yaptı.
Sıla Türkoğlu, kimdendir bilinmez, ilk set gününde çiçeklerini aldı bile.
Eda Ece keyif çatan kızını paylaştı, minik Mina'nın boğumlarına o ayrı biz ayrı eridik.
Yine yola çıkma hazırlığında olan Gamze Erçel, bavulundan yakındı.
Murat Boz, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in doğum gününü kutladı.
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Müge Boz, Rika'yı koynuna aldı ev işlerine koyuldu.
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