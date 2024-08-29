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Şaşkın Tatlıses Ördeklerinden, Eda Ece'nin Kızının Boğumlarına: 29 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şaşkın Tatlıses Ördeklerinden, Eda Ece'nin Kızının Boğumlarına: 29 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 01:51

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu kızlar partisi yaptı.

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Yasemin Tatlıses'in ikizleri yine çok şaşkındı.
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Müge Boz, Rika'yı koynuna aldı ev işlerine koyuldu.

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