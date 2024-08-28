Nazlı Sabancı, Aşkına Nazar Değmesin Diye Tüm Önlemleri Aldı: 28 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı, Aşkına Nazar Değmesin Diye Tüm Önlemleri Aldı: 28 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Kobal, sete dürüm söyledi. Pek mutlu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic'in evinde '1' kedisi ve köpeği Gigi arasında bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.
Cemal Can Canseven, günlük bakım rutinini es geçmedi.
Bulduğu her fırsatta şükreden Şeyma Subaşı meditasyonunu ihmal etmedi.
Davetten eve dönen Pelin Akil, çiçek kızlarını anneanneden aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arzu Sabancı Ağustos ayında yaşadığımız bi' tuhaf havayı sorguladı.
Yasemin Tatlıses, çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Nazlı Sabancı taktı aşkı Hakan Sabancı'yı koluna, olası nazarı da önlemeyi unutmadı.
Üçüncü bebeğine hamile Zeynep Sever Demirel yine ışıldıyordu.
Berrak Tüzünataç nostalji yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamze Erçel, kızı Mavi'nin kadrajına takıldı.
Müge Boz'un dünya tatlısı kızı Vina kalp eritti.
Kızlarıyla tatile çıkan Seda Bakan'ın tatili her annenin olduğu gibi aniden yükselen ateş yüzünden yarıda kaldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın