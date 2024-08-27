Danla Müge Anlı'ya, Arzu Sabancı Kıymetli Oğullarına Düştü: 27 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Danla Müge Anlı'ya, Arzu Sabancı Kıymetli Oğullarına Düştü: 27 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Arzu Sabancı "bekar" oğullarını yamacına aldı.
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Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan iki seksen güneşlendiler.
Sinem Kobal post paylaştı.
Gamze Erçel, kızıyla resim yaptı.
Nazlı Sabancı, Mert Vidinli'yle bir araya geldi.
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Yasemin Tatlıses, ilk kez siyah giydirdiği oğluna hayran kaldı.
Gülben Ergen, dünya köpekler gününü es geçmedi.
Danla Bilic, bilmem kaçıncı kez Müge Anlı tekrarına düştü.
Özge Özpirinçci, geceyi inatla "yasayı geri çek" diyerek kapattı.
Aslı Enver minik kızı Elay'la tatile çıktı.
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Ezgi Mola, kendi tenis oynayışını kendi tiye aldı.
Setlere paydos eden Seda Bakan biraz kafa dinledi.
Didem Soydan yine şov yaptı.
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