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Danla Müge Anlı'ya, Arzu Sabancı Kıymetli Oğullarına Düştü: 27 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Danla Müge Anlı'ya, Arzu Sabancı Kıymetli Oğullarına Düştü: 27 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 02:12

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Arzu Sabancı "bekar" oğullarını yamacına aldı.

Arzu Sabancı "bekar" oğullarını yamacına aldı.

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Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan iki seksen güneşlendiler.

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Gamze Erçel, kızıyla resim yaptı.

Nazlı Sabancı, Mert Vidinli'yle bir araya geldi.

Nazlı Sabancı, Mert Vidinli'yle bir araya geldi.
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Yasemin Tatlıses, ilk kez siyah giydirdiği oğluna hayran kaldı.

Yasemin Tatlıses, ilk kez siyah giydirdiği oğluna hayran kaldı.

Gülben Ergen, dünya köpekler gününü es geçmedi.

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Özge Özpirinçci, geceyi inatla "yasayı geri çek" diyerek kapattı.

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Aslı Enver minik kızı Elay'la tatile çıktı.
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