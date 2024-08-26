Serenay Sarıkaya Hayattan Bezdi, Hande Erçel Aşureye Düştü: 26 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Serenay Sarıkaya Hayattan Bezdi, Hande Erçel Aşureye Düştü: 26 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, gününün çetrefilli başladığının bilgisini geçti.
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Cemal Can Canseven, annesiyle bitki temizleme işine girişti.
Arzu Sabancı, ilkokul arkadaşının doğum gününü binbir övgüyle kutladı.
Hande Erçel aşurelerin içinde kayboldu.
Kimler Geldi Kimler Geçti setine paydos veren Serenay Sarıkaya, hayattan bezmişliğini yansıttı.
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Şeyma Subaşı öpücükler attı, sporunu es geçmedi.
Gamze Erçel, arka koltukta bebeğini içinden içinden konuşturan kızı Mavi'ye düştü.
Başak Dizer, NOW Tv'nin yeni sezon tanıtım çekimlerinden selam verdi.
Ezgi Mola, uyku dualarının tutmadığını belirtti.
Pelin Akil, çocuklarla çocuk oldu.
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Demet Özdemir, Birand Tunca'yla date'e çıktı.
Didem Soydan gözlüklerine nefret kustu.
Sinem Kobal, Tarkan'ın Şerbetli'si eşliğinde huzur buldu.
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