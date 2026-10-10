Şarkısını Çok İyi Bildiğimiz Ama Yüzünü Hiç Görmediğimiz Sesler
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Bazı şarkılar vardır; ilk notasından itibaren bizi yakalar, nakaratını avucumuzun içi gibi biliriz ve radyoda çıktığı an sesini sonuna kadar açarız. Spotify listelerimizi ele geçiren, klipleri milyarlarca izlenen bu hitlerin arkasındaki seslere ise kelimenin tam anlamıyla bayılıyoruz. Peki, her kelimesini ezbere bildiğimiz bu şarkıları bize söyleyen insanların gerçek yüzlerini hiç gördünüz mü?
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Marshmello
Buckethead
Gorillaz Grubu
Lin Pesto
Daft Punk
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Sia
Orville Peck
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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