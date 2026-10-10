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Şarkısını Çok İyi Bildiğimiz Ama Yüzünü Hiç Görmediğimiz Sesler

etiket Şarkısını Çok İyi Bildiğimiz Ama Yüzünü Hiç Görmediğimiz Sesler

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
10.10.2026 - 12:01
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Bazı şarkılar vardır; ilk notasından itibaren bizi yakalar, nakaratını avucumuzun içi gibi biliriz ve radyoda çıktığı an sesini sonuna kadar açarız. Spotify listelerimizi ele geçiren, klipleri milyarlarca izlenen bu hitlerin arkasındaki seslere ise kelimenin tam anlamıyla bayılıyoruz. Peki, her kelimesini ezbere bildiğimiz bu şarkıları bize söyleyen insanların gerçek yüzlerini hiç gördünüz mü?

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Marshmello

Müzik listelerini altüst eden, dünyaca ünlü pop yıldızlarıyla düetler yapan ve şarkıları radyolarda 7/24 dönen Marshmello'yu herkes kafasındaki gülen marshmallow maskesiyle tanıyor. Gerçek kimliğinin Christopher Comstock olduğu müzik basınına sızmış olsa da, o sahnede, kliplerinde ve kameralar karşısında yüzünü asla göstermeden şarkılarına yön vermeye devam ediyor.

Buckethead

Müzik dünyasının en sıra dışı figürlerinden biri olan gitarist ve şarkıcı, kafasındaki beyaz maskesi ve meşhur KFC kovası olmadan sahneye adımını bile atmıyor. Guns N' Roses döneminde de tüm dünyaya parmak ısırttıran riffler çalan sanatçının gerçek yüzünü ve mimiklerini bugüne kadar canlı performansında görebilen hiç kimse olmadı.

Gorillaz Grubu

'Clint Eastwood' ve 'Feel Good Inc.' şarkılarını dünyada duymayan kalmadı. Ancak bu şarkıları söyleyen kişiyi sorduğumuzda gözümüzün önüne sadece 2D isimli mavi saçlı çizgi karakter geliyor. Yıllarca müzik listelerini altüst eden bu sanal grubun şarkılarını seslendiren ve projenin arkasındaki asıl deha ise Blur grubunun solisti Damon Albarn'dı.

Lin Pesto

Özellikle son dönemde internette ve dijital platformlarda 'Sadece Sevilmek İstedim' gibi hitleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan Pesto, Türkiye'nin en gizemli seslerinden biri. Şarkıları listeleri altüst ederken, kendisi tamamen anonim kalmayı tercih ediyor. Hayranları sesini ezbere bilse de kimliği ve yüzü tam bir sır perdesi! [1]

Daft Punk

'Get Lucky' ve 'One More Time' gibi zamansız şarkılarla kulaklarımızın pasını silen efsanevi ikili, 28 yıllık kariyerleri boyunca yüzlerini neredeyse hiç göstermedi. Sahneye ve kliplere robot kasklarıyla çıkan ikili, popüler müziğin yönünü değiştirirken bile arkalarındaki gerçek yüzlerin gizemini korumayı başardı.

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Sia

'Chandelier' ve 'Cheap Thrills' şarkılarıyla dünyayı sallayan, pop dünyasının en ikonik seslerinden biri olan Sia, yıllarca devasa iki renkli perukların ve kocaman kurdelelerin arkasına saklandı. Şöhretin getirdiği baskıdan kaçmak ve sadece müziğiyle var olmak istediği için yüzünü göstermedi.

Orville Peck

Country müzik tarzında 'Dead of Night' gibi derin ve büyüleyici vokalli şarkılarıyla modern müzik dünyasında fırtınalar estiren Orville Peck. Kendine has kovboy şapkalarının altına taktığı uzun püsküllü deri maskeleriyle meşhur. Şarkı söylerken yüzü tamamen kapalı olan sanatçı, eski dönem kovboy gizemini modern müzikle birleştirerek kimliğini saklamayı başarıyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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