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Cemre Baysel Kimdir? Cemre Baysel Kaç Yaşında ve Nereli? Cemre Baysel'in Sevgilisi Kim?

Cemre Baysel Kimdir? Cemre Baysel Kaç Yaşında ve Nereli? Cemre Baysel'in Sevgilisi Kim?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2025 - 00:16

Ekranların parlayan yıldızlarından biri olan Cemre Baysel, genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer alarak adından sıkça söz ettiriyor! 

İzmirli oyuncunun kaç yaşında olduğu, aslen nereli olduğu, boyu, kilosu ve burcu gibi detaylar merak edilirken; özel hayatı, sevgilisi ve oyunculuğa nasıl adım attığı da hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. “Cemre Baysel hangi dizilerde oynadı?”, “Hangi ödülleri kazandı?” ve “2025’te hangi projelerde yer alıyor?” gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Oyunculuğu kadar samimi açıklamaları ve tarzıyla da dikkat çeken Baysel hakkındaki tüm detayları sizin için derledik!

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Cemre Baysel Kimdir?

Cemre Baysel Kimdir?

Cemre Baysel, son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olmuştur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlamamış olsa da, kısa sürede ekranın sevilen yüzlerinden biri hâline gelmiştir. 

Onu geniş kitlelerle ilk kez “Elimi Bırakma” ve “Sol Yanım” gibi gençlik dizilerinde tanıdık; asıl çıkışını ise “Baht Oyunu”nda canlandırdığı eğlenceli ve enerjik Ada karakteriyle yakalamıştır. Romantik komedilerdeki doğallığıyla beğeni toplarken, farklı türlerdeki işlere yönelerek oyunculuk skalasını da genişletmiştir. 

Hem ekran performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Baysel, yeni projeleri ve özel hayatıyla magazin dünyasının da yakın takibindedir.

Cemre Baysel Kaç Yaşında?

Cemre Baysel Kaç Yaşında?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 doğumlu olup 2025 itibariyle 26 yaşındadır. 1.66 boyunda ve 53 kilo olan oyuncu, zarif fiziği ve duru güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Kova burcu olan Baysel, özgür ruhlu ve yaratıcı yapısıyla da burcunun tüm özelliklerini yansıtır.

Cemre Baysel Aslen Nereli?

Cemre Baysel Aslen Nereli?

Cemre Baysel, doğma büyüme İzmirli bir sanat tutkunu olarak tanınır. Ailesinden annesi Fatoş Baysel ev hanımı, babası marangoz olarak bilinirken, kendisinden 6 yaş büyük abisi Mithat Baysel’le birlikte büyümüştür.

Sanatsal yönü çocuklukta öne çıkmış; lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi’nde, ardından Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

Eğitimini resim öğretmenliği üzerine sürdürürken, bir yandan da 2014 yılında Yeşil Deniz dizisiyle ekranlara adım atmış ve kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştır.

Cemre Baysel'in Kariyer Başlangıcı

Cemre Baysel'in Kariyer Başlangıcı

  • Televizyona ilk adımını 2014 yılında, henüz 15 yaşındayken TRT 1 dizisi “Yeşil Deniz” ile atmıştır. Dizide “Gonca Makasçı” adlı yardımcı bir karakteri canlandırarak izleyiciyle tanışmıştır. 

  • Oyunculuk dünyasına set kültürünü öğreten bu deneyim, onun kendine güven kazanmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

  • Asıl keşfedilme öyküsüne gelince: 16 yaşındayken, İzmir’de teyzesinin dükkanında arkadaşlarıyla dolaşırken modellik ve oyunculuk teklifi almış; 'ne kaybedebilirim' diyerek teklifi kabul etmiş ve böylece Yeşil Deniz ile ekranlara adım atmıştır.

Cemre Baysel'in Özel Hayatı

Cemre Baysel'in Özel Hayatı

Cemre Baysel, uzun süre kariyer partneri Aytaç Şaşmaz ile yakın arkadaşlıktan romantik bir ilişkiye dönüştürdüğü birlikteliğiyle magazin gündeminde yer aldı. 2021’de tanıştıkları ‘Baht Oyunu’ dizisinde başlayan bu aşk, zaman zaman inişli çıkışlı da olsa yeniden alevlendi.

Çift, yaklaşık 1,5 yıllık kısa ayrılığın ardından tekrar barıştı; ancak Haziran 2025 itibarıyla bu kez ilişkilerinin kesin olarak bittiği ve barışma niyeti taşımadıkları yönünde haberler çıktı.

Baysel’in özel hayatında başka romantik ilişkiler gündeme gelmedi. Genellikle ilişkisini sosyal medya üzerinden çok görünür kılmamayı tercih eden oyuncu, dikkatini kariyeri ve sanata yönlendirmeye devam ediyor.

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Cemre Baysel'in Öne Çıkan Açıklamaları

Cemre Baysel'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • İzmir’in sakinliği, doğallığı bende hâlâ var.”

  • “Kafasında soru işaretleri olan, gri bölgelerde yaşayan bir karakteri oynamak isterim.”

  • “Bazen durmak da ilerlemektir.”

  • “İç dünyası karışık, amacı ve duruşu olan karakterleri oynamak çok başka bir alan açıyor.”

  • “Bu karakterin kalbi nerede? Neyi seviyor, neye kırılıyor, nereden geliyor…”

  • “Yönetmenliğe adım atmak istiyorum… Manifest ederim.”

  • “Küçük yaştan beri özgür büyüdüm… İşime kimsenin karışmasından hoşlanmam.”

  • “Yıllar geçse bile akılda kalan, kült işler yapmak istiyorum. Biraz da dünyaya açılmak.”

  • “Doğallıktan ve saflıktan yanayım… Estetik yaptırsam da gizlemez, söylerdim.”

  • “İçime sindiği sürece yapamayacağım proje yok.”

Cemre Baysel'in Yer Aldığı Diziler

Cemre Baysel'in Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Yeşil Deniz, 2014–2016, Gonca Makasçı 

  • İsimsizler, 2017, Gülperi 

  • Payitaht Abdülhamid, 2017–2018, Firuze 

  • Elimi Bırakma, 2018–2019, Melis Çelen 

  • Ramo, 2020, Fatoş 

  • Sol Yanım, 2020–2021, Biricik Ergün 

  • Baht Oyunu, 2021, Ada Tözün 

  • Senden Daha Güzel, 2022, Efsun Armağan 

  • Sakla Beni, 2023–2024, İncila

  • Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., 2024–günümüz, Leyla Yılmaz / Ela 

🌐 İnternet Dizileri

  • Bozkır, 2023, Sevda (BluTV)

Cemre Baysel'in Yer Aldığı Filmler

Cemre Baysel'in Yer Aldığı Filmler

Cemre Baysel'in Güncel Projeleri

Cemre Baysel'in Güncel Projeleri

 2025 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet – 2024–günümüz. 

Show TV'de 2025 boyunca devam eden bu dizide Leyla Yılmaz / Ela Karaca karakterini canlandırmaya devam ediyor.

Şu anda 2026 sezonu için resmi bir proje duyurusu yapılmamış durumda.

Cemre Baysel'in Ödülleri ve Adaylıkları

Cemre Baysel'in Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Ödüller & Adaylıklar

  • 2019 – Turkey Youth Awards

  • - En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu – Elimi Bırakma (Adaylık)

  • 2021 – Ayaklı Gazete TV Stars Awards

  • - En İyi Televizyon Çifti – Baht Oyunu (Adaylık, Aytaç Şaşmaz ile)

  • 2021 – Pantene Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Kadın Oyuncu – Romantik Komedi Dizi (Adaylık)

  • - En İyi Televizyon Çifti (Adaylık, Aytaç Şaşmaz ile)

  • - Yıldızı Parlayan Oyuncu (Kazandı)

  • 2021 – İstanbul Üniversitesi Altın 61 Ödülleri

  • - Yılın En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncusu – Baht Oyunu (Kazandı)

  • 2022 – KizlarSoruyor “Yılın En'leri” Ödülleri

  • - Yılın En İyi Televizyon Çifti – Baht Oyunu (Aytaç Şaşmaz ile) (Kazandı)

  • 2024 – Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Kadın OyuncuLeyla: Hayat… Aşk… Adalet… (Adaylık)

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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