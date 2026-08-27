article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Şarkıcıların Burçlarını Tahmin Etmekte Ne Kadar İyisin?

etiket Şarkıcıların Burçlarını Tahmin Etmekte Ne Kadar İyisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müzik dinlerken sadece sesi değil, enerjiyi de hissediyoruz. Kimi sahnede tam bir lider gibi parlıyor, kimi duygusuyla kalbe dokunuyor, kimi de tam bir asi ruh taşıyor. Peki sevdiğin şarkıcıların burçlarını gerçekten tahmin edebilir misin? Haydi bakalım, sezgine güven.

Bakalım kaç tanesinin burcunu doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman, Haydi Testee!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Derin sesi ve farklı tarzıyla Bruno Mars hangi burçtur?

1. Derin sesi ve farklı tarzıyla Bruno Mars hangi burçtur?

2. Güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla Taylor Swift hangi burç olabilir?

2. Güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla Taylor Swift hangi burç olabilir?

3. Kendine has tavrıyla Beyoncé hangi burç dersin?

3. Kendine has tavrıyla Beyoncé hangi burç dersin?

4. Pop müziğin iddialı isimlerinden Lady Gaga'nın burcu sence ne?

4. Pop müziğin iddialı isimlerinden Lady Gaga'nın burcu sence ne?

5. Kanye West hangi burca daha yakın?

5. Kanye West hangi burca daha yakın?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sahnedeki enerjisiyle Justin Timberlake hangi burçtur?

6. Sahnedeki enerjisiyle Justin Timberlake hangi burçtur?

7. Enerjik sahnesiyle Jennifer Lopez hangi burç olabilir?

7. Enerjik sahnesiyle Jennifer Lopez hangi burç olabilir?

8. Klas duruşu ve güçlü yorumuyla Shakira hangi burç olabilir?

8. Klas duruşu ve güçlü yorumuyla Shakira hangi burç olabilir?

9. Dingin ama etkileyici havasıyla Billie Eilish hangi burç dersin?

9. Dingin ama etkileyici havasıyla Billie Eilish hangi burç dersin?

10. Aşk şarkılarının unutulmaz isimlerinden Ariana Grande hangi burçtur?

10. Aşk şarkılarının unutulmaz isimlerinden Ariana Grande hangi burçtur?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sahnedeki hareketli ve eğlenceli enerjisiyle Adele hangi burç olabilir?

11. Sahnedeki hareketli ve eğlenceli enerjisiyle Adele hangi burç olabilir?

12. Yorumuyla Miley Cyrus hangi burç olabilir?

12. Yorumuyla Miley Cyrus hangi burç olabilir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın