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Şarkıcı Derya Uluğ Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı

Şarkıcı Derya Uluğ Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.06.2024 - 08:59

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı. Uluğ sosyal medya paylaşımında, sıradaki konserini ertelediğini duyurdu.

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Şarkıcı Derya Uluğ, Kıbrıs'taki konseri sırasında hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Derya Uluğ, Kıbrıs'taki konseri sırasında hastaneye kaldırıldı.

Sahnede rahatsızlanan Uluğ, hastaneye kaldırıldı.

Sahnede rahatsızlanan Uluğ, hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yaklaşan sıradaki konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

Şarkıcı, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yaklaşan sıradaki konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

Konserini zar zor tamamlayan Uluğ, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi teşhisi konulan sanatçı, tedaviye alındı.

Konserini zar zor tamamlayan Uluğ, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi teşhisi konulan sanatçı, tedaviye alındı.

Uluğ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Uluğ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.'

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