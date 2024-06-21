Şarkıcı Derya Uluğ Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı
Şarkıcı Derya Uluğ Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı
Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında rahatsızlanan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı. Uluğ sosyal medya paylaşımında, sıradaki konserini ertelediğini duyurdu.
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Şarkıcı Derya Uluğ, Kıbrıs'taki konseri sırasında hastaneye kaldırıldı.
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Sahnede rahatsızlanan Uluğ, hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yaklaşan sıradaki konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.
Konserini zar zor tamamlayan Uluğ, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi teşhisi konulan sanatçı, tedaviye alındı.
Uluğ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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