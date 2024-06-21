Şarkıcı Derya Uluğ Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı

“Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.'