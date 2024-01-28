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Şarkıcı Alişan Hastaneye Kaldırıldı, Acil Olarak Ameliyata Alındı

Şarkıcı Alişan Hastaneye Kaldırıldı, Acil Olarak Ameliyata Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.01.2024 - 15:32 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 15:41

Sivrihisar’daki konserine gitmek için yola çıktıktan sonra yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Alişan için acil olarak ameliyat kararı verildi. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Alişan “Tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız” dedi. 

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Konserine gitmek için yola çıkan şarkıcı Alişan, bir anda sol tarafında başlayan ağrı sebebiyle apar topar ameliyata alındı.

Konserine gitmek için yola çıkan şarkıcı Alişan, bir anda sol tarafında başlayan ağrı sebebiyle apar topar ameliyata alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, yaşadığı ağrı sonrası kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, yaşadığı ağrı sonrası kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığını açıkladı.

Konserine giderken şiddetli ağrı yaşadığını belirten Alişan, sosyal medya hesabından acil olarak ameliyata alındığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

Konserine giderken şiddetli ağrı yaşadığını belirten Alişan, sosyal medya hesabından acil olarak ameliyata alındığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

'Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. Tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim' dedi.

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