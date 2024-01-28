Şarkıcı Alişan Hastaneye Kaldırıldı, Acil Olarak Ameliyata Alındı
Şarkıcı Alişan Hastaneye Kaldırıldı, Acil Olarak Ameliyata Alındı
Sivrihisar’daki konserine gitmek için yola çıktıktan sonra yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Alişan için acil olarak ameliyat kararı verildi. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Alişan “Tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız” dedi.
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Konserine gitmek için yola çıkan şarkıcı Alişan, bir anda sol tarafında başlayan ağrı sebebiyle apar topar ameliyata alındı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, yaşadığı ağrı sonrası kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığını açıkladı.
Konserine giderken şiddetli ağrı yaşadığını belirten Alişan, sosyal medya hesabından acil olarak ameliyata alındığını belirterek şu açıklamaları yaptı:
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