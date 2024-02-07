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Şarkı Dinlerken Sözlerine Dikkat Edenler Buraya! En Anlamlı Sözlere Sahip 13 Şarkı

etiket Şarkı Dinlerken Sözlerine Dikkat Edenler Buraya! En Anlamlı Sözlere Sahip 13 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 23:58

Bazı şarkılar vardır, sözleri o kadar anlamlıdır ki dinlerken düşünmeden edemezsiniz...

Sözleri fazlasıyla anlamlı 12 şarkı bu içerikte!

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Pinhâni - Ne Güzel Güldün

Batuhan Kordel - Anıları Sakla

Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın

TARKAN - Biz Çocukken

Mahşer [Official Video] - Gökhan Türkmen #Mahşer

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Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım

Tugkan - Sen Benim

Onur Can Özcan - Yalnızlığın Ezgisi

Pinhâni - Dünyadan Uzak

Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim

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Seksendört - Ölürüm Hasretinle

Sezer Sarıgöz - Ne Ay Geceden

Anıl Emre Daldal - M.

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Pinhani ne güzel güldün, Pinhâni - Dünyadan Uzak güzel şarkılar.