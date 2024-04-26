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Şarjlı Süpürgelerin Hayatımızı Kolaylaştırdığı 10 An

etiket Şarjlı Süpürgelerin Hayatımızı Kolaylaştırdığı 10 An

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 12:31

Kabul edelim bu dünyada artık şarjlı süpürge diye bir şey var ve hayatımızı o kadar çok kolaylaştırıyor ki, onsuz bir dünya düşünemiyoruz!

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1. Zamanınız olmadığında hızlıca toz alabilirsiniz.

Acil bir işiniz vardır ama gözünüze birkaç parça toz veya yere dökülmüş birkaç şey ilişmiştir. İşte tam o anda zamanınız olmasa bile 5 dakikada hızlıca orayı toplayıp temizlemenizi sağlar.

2. Silmeniz gereken lekeleri anında temizleyebilirsiniz.

2. Silmeniz gereken lekeleri anında temizleyebilirsiniz.

Sadece süpürge değil ıslak zemin temizliği yaptığı için AquaTrio 7000 şarjlı süpürge ile sos, içecek lekesi gibi her türlü sıvı lekeyi de kolay bir şekilde zeminden temizleyebilirsiniz. Ekstra temizlemeniz gerek kalmaz.

3. Kabloların arasında dolaşmazsınız.

Kablo derdiniz olmaz. Kablolar ayağınıza dolanmaz ve rahatça nereyi temizlemek istiyorsanız orayı temizleyebilirsiniz. Kablo olmadığı için de daha özgür ve konforlu hissedersiniz.

4. Prizlere bağlı kalmadan istediğiniz her yere gidebilirsiniz.

4. Prizlere bağlı kalmadan istediğiniz her yere gidebilirsiniz.

Prize yakın olmanıza hiç gerek kalmaz. Şarjlı olduğu için odadan odaya koşabilirsiniz ve tüm bu süre zarfında da fişi tak çıkar yapmadığınız için zamandan kazanır ve daha rahatça hareket edebilirsiniz.

5. Merdivenleri kolayca ve detaylı şekilde zorlanmadan süpürebilirsiniz.

Hafif ve ergonomik tasarımları sayesinde merdivenleri zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Hem kapladığı yer hem de taşıma kolaylığı ile merdiven temizliklerinde daha az efor harcarsınız.

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6. Koltukların, yatakların altını rahatça temizleyebilirsiniz.

6. Koltukların, yatakların altını rahatça temizleyebilirsiniz.

AquaTrio 7000 şarjlı süpürgenin esnekliği ile koltuk altlarından yatağın altına kadar pek çok yeri çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz.

7. Yere düşen ve saçılan şeyleri hızlıca temizlersiniz.

7. Yere düşen ve saçılan şeyleri hızlıca temizlersiniz.

Hem kompakt bir tasarıma sahip olduğundan hem de hafif olduğundan kolayca bir şeylerin döküldüğü yere taşıyabilir ve hızlıca orayı süpürebilirsiniz. Temizliğe anında müdahale etmenize olanak tanır.

8. Yerleri temiz suyla silebilirsiniz.

8. Yerleri temiz suyla silebilirsiniz.

AquaTrio 7000 şarjlı süpürge ıslak temizlik yaptığı için hem süpürüp hem de silebilirsiniz. Böylece zamanınızı daha iyi değerlendirirken daha az yorulursunuz.

9. Arabanızın içini süpürebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken şey şarjlı süpürgenizi arabanıza götürmek ve detaylıca içini süpürmek. Böylece arabanızı istediğiniz an temizleyebilir ve tertemiz kullanabilirsiniz.

10. Temizlik sonrası süpürgeyi kolayca saklayabilirsiniz.

10. Temizlik sonrası süpürgeyi kolayca saklayabilirsiniz.

Kompakt ve az yer kaplayan tasarımları sayesinde saklama sorunu yaşamazsınız. Eviniz küçük olsa bile onu diklemesine bir yere koyabilirsiniz. Bu sayede alandan baya yer kazanırsınız!

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