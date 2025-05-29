onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sarılarak Uyumanın Her Sorunun Çözümü Olduğunu İddia Eden Hesaba Gelen Gerçekçi Yorumlar

Sarılarak Uyumanın Her Sorunun Çözümü Olduğunu İddia Eden Hesaba Gelen Gerçekçi Yorumlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.05.2025 - 15:00

Sevginin insan psikoloji üzerisindeki olumlu etkilerinden bahsetmeye gerek dahi yok. Bu durum pek çok romantik içerik üreticisinin de paylaşımlarında yer buluyor. Sevginin, sevmenin sevilmenin pek çok şeyi çözeceğine dair birçok söz var. Tabii bir de hayatın farklı gerçekleri var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu paylaşımda bir film kesiti kullanılarak sevginin gücü vurgulandı.

Bu paylaşımda bir film kesiti kullanılarak sevginin gücü vurgulandı.

Her sorunun çözümü başlığıyla paylaşıldı...

Ancak burası Instagram değil. X'te hayatın gerçekleri paylaşımı yapan kişinin yüzüne vuruldu.

Ancak burası Instagram değil. X'te hayatın gerçekleri paylaşımı yapan kişinin yüzüne vuruldu.
twitter.com

Tepkilere bakalım...

Tepkilere bakalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın