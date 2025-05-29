Sarılarak Uyumanın Her Sorunun Çözümü Olduğunu İddia Eden Hesaba Gelen Gerçekçi Yorumlar

Sevginin insan psikoloji üzerisindeki olumlu etkilerinden bahsetmeye gerek dahi yok. Bu durum pek çok romantik içerik üreticisinin de paylaşımlarında yer buluyor. Sevginin, sevmenin sevilmenin pek çok şeyi çözeceğine dair birçok söz var. Tabii bir de hayatın farklı gerçekleri var.