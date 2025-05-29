Sarılarak Uyumanın Her Sorunun Çözümü Olduğunu İddia Eden Hesaba Gelen Gerçekçi Yorumlar
Sevginin insan psikoloji üzerisindeki olumlu etkilerinden bahsetmeye gerek dahi yok. Bu durum pek çok romantik içerik üreticisinin de paylaşımlarında yer buluyor. Sevginin, sevmenin sevilmenin pek çok şeyi çözeceğine dair birçok söz var. Tabii bir de hayatın farklı gerçekleri var.
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Bu paylaşımda bir film kesiti kullanılarak sevginin gücü vurgulandı.
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Ancak burası Instagram değil. X'te hayatın gerçekleri paylaşımı yapan kişinin yüzüne vuruldu.
Tepkilere bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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