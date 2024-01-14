Şansal Büyüka, Acun Ilıcalı’yı Havaalanından Nasıl Kaçırdığını Anlattı

Türkiye’de futbol ve magazin televizyonculuğunun en önemli isimlerinden biri olan Şansal Büyüka, Youtube’da Mehmet Demirkol’un programına konuk oldu.

Birçok konuyla ilgili hikayeler anlatan ve yorumlarda bulunan Büyüka, TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ile ilgili olarak da birçok kişinin ilk kez duyduğu hikayeyi “Acun’u transfer gibi kaçırdım” sözleriyle anlattı.

İşte detaylar….