Şansal Büyüka, Acun Ilıcalı’yı Havaalanından Nasıl Kaçırdığını Anlattı
Şansal Büyüka, Acun Ilıcalı’yı Havaalanından Nasıl Kaçırdığını Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=6u_fL...
Türkiye’de futbol ve magazin televizyonculuğunun en önemli isimlerinden biri olan Şansal Büyüka, Youtube’da Mehmet Demirkol’un programına konuk oldu.
Birçok konuyla ilgili hikayeler anlatan ve yorumlarda bulunan Büyüka, TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ile ilgili olarak da birçok kişinin ilk kez duyduğu hikayeyi “Acun’u transfer gibi kaçırdım” sözleriyle anlattı.
İşte detaylar….
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TeleVole ve Maraton programı ile bir dönemin futbol ve magazin dünyasına damgasını vuran isimlerden biri olan Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol’un Youtube’daki programına konuk oldu.
TeleVole yıllarından, Maraton günlerinden, günümüz futbol ve futbol yayıncılığından bahseden duayen isim, Acun Ilıcalı ile ilk tanışma hikayesini de anlattı.
Show TV’ye ilk gittikleri dönem Acun Ilıcalı’yı havaalanından kaçırttığını anlatan Şansal Büyüka o hikayeyi şu sözlerle anlattı:
“Acun önemli. Ben Acun’u transfer gibi kaçırdım. Biz geldik, biz Acun’un çalıştığı kanala geldik Show TV’ye. İlker Yasin ayrılmıştı, Acun da İlker Yasin’le çalışıyordu. Biz de Acun’u beğeniyoruz, hep Beşiktaş muhabiri falan ama bizim ekipte de değil.”
“Acun’u takip ettiriyorum. Bir seyahatten gece yarısı dönüyor. Ferhan’ı havaalanına yolladım. “Git dedim bekle, saat kaç olursa al getir” dedim. Acun’u transfer ettiğimize çok mutluyum. İnanılmaz bir başarı öyküsü yazdı baktığında. Türkiye’de marka yaratanlara dudak büküyorlar ama ben çok saygı duyuyorum. Acun şimdi uluslararası patron oldu, dünya para kazanıyor.”
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İşte Şansal Büyüka’nın Acun Ilıcalı ile olan hikayesinin tamamı…
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