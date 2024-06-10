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Şanlıurfa'da Kuduz Köpekleri İhbar Eden Muhtar Tehdit Edildiğini Söyleyerek Gelen Mesajları İfşa Etti

Şanlıurfa'da Kuduz Köpekleri İhbar Eden Muhtar Tehdit Edildiğini Söyleyerek Gelen Mesajları İfşa Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.06.2024 - 14:54

Kuduz paniği yaşanan Şanlıurfa'da sular durulmuyor. Kuduz köpekleri ihbar eden bir muhtar, kendisine bölgede yaşayan insanlar tarafından gönderilen tehdit mesajlarını ifşa etti.

Kaynak: Seçil Selen Balık

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Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

Mustafa Şahin hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren köpeğin öldüğü bildirildi. Köpekten numune alan yetkililer, köpeğin kuduz olduğunu tespit etti.

Mustafa Şahin hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren köpeğin öldüğü bildirildi. Köpekten numune alan yetkililer, köpeğin kuduz olduğunu tespit etti.

Köpekleri tedirginlik yarattığı Eyyübiye ilçesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ağzından köpükler gelen köpekleri ihbar eden muhtar, çeşitli tehditler aldığını iddia etti.

Köpekleri tedirginlik yarattığı Eyyübiye ilçesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ağzından köpükler gelen köpekleri ihbar eden muhtar, çeşitli tehditler aldığını iddia etti.

Muhtarın ihbar ettiği köpekler yapılan incelemede kuduz olduğu ortaya çıkarken, muhtar kendisine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti.

Muhtarın ihbar ettiği köpekler yapılan incelemede kuduz olduğu ortaya çıkarken, muhtar kendisine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti.

Ayrıca bir grubun muhtarlık kapısına "Katil" yazdığı görüldü.

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