Şanlıurfa'da Kuduz Köpekleri İhbar Eden Muhtar Tehdit Edildiğini Söyleyerek Gelen Mesajları İfşa Etti
Şanlıurfa'da Kuduz Köpekleri İhbar Eden Muhtar Tehdit Edildiğini Söyleyerek Gelen Mesajları İfşa Etti
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Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.
Mustafa Şahin hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren köpeğin öldüğü bildirildi. Köpekten numune alan yetkililer, köpeğin kuduz olduğunu tespit etti.
Köpekleri tedirginlik yarattığı Eyyübiye ilçesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ağzından köpükler gelen köpekleri ihbar eden muhtar, çeşitli tehditler aldığını iddia etti.
Muhtarın ihbar ettiği köpekler yapılan incelemede kuduz olduğu ortaya çıkarken, muhtar kendisine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti.
Ayrıca bir grubun muhtarlık kapısına "Katil" yazdığı görüldü.
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