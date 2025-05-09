Sanki Bir Masaldan Fısıldıyor: Arianna Savall'ı Tanıyalım

Hayal edin! Bir ormanın derinliklerinde yankılanan arp tınıları, bir peri masalının başlangıcını müjdeliyor. Bu melodilerin ardındaki isim, İsviçre doğumlu Katalan müzisyen Arianna Savall. Soprano sesi ve tarihi arp ustalığıyla, dinleyicilerini zamanın ötesine taşıyan bir sanatçı. Detaylara birlikte bakalım!