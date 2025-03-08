Sanayide Bir Kadın Usta! 22 Yaşındaki Oto Tamircisi Mia Uyanık Hikayesiyle Herkesi Şaşırttı
Sanayide Bir Kadın Usta! 22 Yaşındaki Oto Tamircisi Mia Uyanık Hikayesiyle Herkesi Şaşırttı
Hayatınızda hiç sanayide çalışan kadın usta gördünüz mü? Cevabı 'evet' olanların sayısı muhtemelen çok az olacaktır. Ancak böyle bir gerçek var. 22 yaşındaki Mia Uyanık, küçüklüğünden beri sanayide araba tamir etmeye heves etmiş. Yaklaşık 3 yıldır sanayide ustalık yapan Mia, bir kadın olarak sanayide çalışmanın bilinmeyen taraflarını 'Bana Bi Anlat'ta açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bana Bi Anlat" programı, uzman konukların merak edilen soruları yanıtladığı bölümlerle devam ediyor. Bu haftanın konuğu sanayide ustalık yapan Mia Uyanık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 yaşındaki Mia, aslında grafik tasarım okumuş.
Sanayide çalışmak elbette onun için çok kolay olmamış. Bir lastik tamircisinde işe girmek istediği zaman "git yol kenarında çalış" karşılığını almış.
Mia Usta'nın konuk olduğu "Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın