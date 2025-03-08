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Sanayide Bir Kadın Usta! 22 Yaşındaki Oto Tamircisi Mia Uyanık Hikayesiyle Herkesi Şaşırttı

Sanayide Bir Kadın Usta! 22 Yaşındaki Oto Tamircisi Mia Uyanık Hikayesiyle Herkesi Şaşırttı

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
08.03.2025 - 13:50 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 13:54

Hayatınızda hiç sanayide çalışan kadın usta gördünüz mü? Cevabı 'evet' olanların sayısı muhtemelen çok az olacaktır. Ancak böyle bir gerçek var. 22 yaşındaki Mia Uyanık, küçüklüğünden beri sanayide araba tamir etmeye heves etmiş. Yaklaşık 3 yıldır sanayide ustalık yapan Mia, bir kadın olarak sanayide çalışmanın bilinmeyen taraflarını 'Bana Bi Anlat'ta açıkladı.

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"Bana Bi Anlat" programı, uzman konukların merak edilen soruları yanıtladığı bölümlerle devam ediyor. Bu haftanın konuğu sanayide ustalık yapan Mia Uyanık.

"Bana Bi Anlat" programı, uzman konukların merak edilen soruları yanıtladığı bölümlerle devam ediyor. Bu haftanın konuğu sanayide ustalık yapan Mia Uyanık.

Mia, Ankara'daki Şaşmaz Oto Sanayindeki çeşitli tamirhanelerde araba tamirciliği yapmış. Bir kadın olarak sanayide çalışmanın bilinmeyen yönlerini anlatan Mia, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

22 yaşındaki Mia, aslında grafik tasarım okumuş.

22 yaşındaki Mia, aslında grafik tasarım okumuş.

Ama küçüklüğünden beri sanayinin ve oto tamirciliğinin kendisi için çekici olduğunu söylüyor. Çalışmak için aldığı ilk tulumu giydiğinde ise gerçek anlamda mutluluktan havalara uçmuş.

Sanayide çalışmak elbette onun için çok kolay olmamış. Bir lastik tamircisinde işe girmek istediği zaman "git yol kenarında çalış" karşılığını almış.

Sanayide çalışmak elbette onun için çok kolay olmamış. Bir lastik tamircisinde işe girmek istediği zaman "git yol kenarında çalış" karşılığını almış.

Araba tamirciliği her ne kadar onun için bir tutku olsa da, sanayide karşılaştığı tacizleri anlatırken yeniden o günleri yaşadığını anlatıyor Mia. Kadın müşterilerin kendisini gördüğü zaman ise onlara güven verdiğini derinden hissetmiş.

Mia Usta'nın konuk olduğu "Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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