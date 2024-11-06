Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Onedio Özel: Narsist Bireylerin En Belirgin Özelliklerini ve Onları Tanımanın Yollarını Uzmanına Sorduk

Onedio Özel: Narsist Bireylerin En Belirgin Özelliklerini ve Onları Tanımanın Yollarını Uzmanına Sorduk

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
06.11.2024 - 16:03 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 16:10

'Bana Bi Anlat' röportaj serisinin yeni bölümünde Dr. Taner Teymur ile narsist bireyleri konuştuk. Bakalım bu detaylar size bir yerlerden tanıdık gelecek mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu bölümün konuğu Dr. Taner Teymur ile herkesin hayatında en az bir kere karşılaştığı narsist bireyler üzerine sohbet ettik.

Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu bölümün konuğu Dr. Taner Teymur ile herkesin hayatında en az bir kere karşılaştığı narsist bireyler üzerine sohbet ettik.

Dr. Teymur, narsist bireylerin kendi kırılganlıklarını, incinebilirliklerini örtebilmek için manipülatif tavırlar sergilediğini söylüyor. Narsist bireylerin etrafındaki herkesi kendisini tatmin eden bir nesne olarak görmesi de enteresan detaylardan.

Dr. Teymur, narsist bireylerin kendi kırılganlıklarını, incinebilirliklerini örtebilmek için manipülatif tavırlar sergilediğini söylüyor. Narsist bireylerin etrafındaki herkesi kendisini tatmin eden bir nesne olarak görmesi de enteresan detaylardan.

Narsist bireylerle beraber olmayı seçenlerin ise çocukluklarında yatan terk edilme korkusunun yer alması da enteresan detaylardan. Peki nasıl korunacağız bu manipülatif insanlardan?

Narsist bireylerle beraber olmayı seçenlerin ise çocukluklarında yatan terk edilme korkusunun yer alması da enteresan detaylardan. Peki nasıl korunacağız bu manipülatif insanlardan?

Tüm soruların cevabını YouTube'daki videomuzdan öğrenebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın