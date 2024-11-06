Onedio Özel: Narsist Bireylerin En Belirgin Özelliklerini ve Onları Tanımanın Yollarını Uzmanına Sorduk
Onedio Özel: Narsist Bireylerin En Belirgin Özelliklerini ve Onları Tanımanın Yollarını Uzmanına Sorduk
'Bana Bi Anlat' röportaj serisinin yeni bölümünde Dr. Taner Teymur ile narsist bireyleri konuştuk. Bakalım bu detaylar size bir yerlerden tanıdık gelecek mi?
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Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu bölümün konuğu Dr. Taner Teymur ile herkesin hayatında en az bir kere karşılaştığı narsist bireyler üzerine sohbet ettik.
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Dr. Teymur, narsist bireylerin kendi kırılganlıklarını, incinebilirliklerini örtebilmek için manipülatif tavırlar sergilediğini söylüyor. Narsist bireylerin etrafındaki herkesi kendisini tatmin eden bir nesne olarak görmesi de enteresan detaylardan.
Narsist bireylerle beraber olmayı seçenlerin ise çocukluklarında yatan terk edilme korkusunun yer alması da enteresan detaylardan. Peki nasıl korunacağız bu manipülatif insanlardan?
Tüm soruların cevabını YouTube'daki videomuzdan öğrenebilirsiniz 👇
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