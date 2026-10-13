Sanatçı Seçimlerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Sen müziğin gerçek ruhunu, kaset bantlarını sarmanın o eşsiz heyecanını ve plak cızırtısını bizzat deneyimlemiş birisin. Müzik senin için aceleye getirilecek bir şey değil; bir ritüel, bir duygu yoğunluğu. 70’lerin ve 80’lerin o efsanevi melodileri, sözlerin derinliği ve ustalık kokan düzenlemeleri senin sığınağın. Şimdinin hızlı tüketilen dijital ritimlerine biraz mesafeli durup 'Nerede o eski şarkılar...' diyorsan, sonuna kadar haklısın!