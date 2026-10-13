Sanatçı Seçimlerine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
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Müzik zevki asla yalan söylemez! Dinlediğin sanatçılar, çalma listene attığın ilk şarkı ya da 'Bu da müzik mi ya!' dediğin anlar aslında hangi jenerasyona ait olduğunu söylüyor.
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1. Pazar sabahı evde temizlik yapılırken arkada ne çalar?
2. İlk olarak şöyle ısınma turuyla başlayalım! Hangi Türkçe Pop ikonu senin için her zaman bir numaradır?
3. Şu sahne sana ne ifade ediyor: "Kaset kalemiyle sarılan bantlar..."
4. Yabancı müzik alemlerine akıyoruz... Hangisi senin gençlik ikonun?
5. Arkadaş ortamında gitarı eline alan biri hangisini çalmaya başlarsa "Yine mi ya..." dersin?
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6. Sence müziğin altın çağı hangi yıllardı?
7. Konserine gittiğin sanatçıyı izlemek yerine, tüm konser boyunca telefonla 4K video çekip Instagram story'sine attın mı?
8. Son soru! Şarkı sözü ezberleme yeteneğin ne durumda?
45 Yaş ve Üstü
30 - 44 Yaş Arası
20 - 29 Yaş Arası
15 - 19 Yaş Arası
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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