Sanat Dediğin! Aynı Modelin 3 Farklı Fotoğrafçı Tarafından Çekilen Fotoğrafları

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 09:50

Fotoğraf günümüzde her anımızda çekebildiğimiz, hatta tüm hayatımızı ele geçiren bir unsur oldu. Fakat geçmişte fotoğraf yalnızca özel anlarda çekilmenin de ötesinde herkesin hayran olduğu bir sanat formuydu. Günümüzde herkesin cebinde fotoğraf makinesi ile gezmesi ve herkesin kendi fotoğrafçısına dönüşmesi bu sanatı neredeyse unutturacak hale getirdi. 

Aynı modelin 3 farklı fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler aslında fotoğrafın ne kadar kıymetli bir sanat olduğunu yeniden hatırlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/nai.lense/
Videoda aynı modeli çeken üç farklı fotoğrafçının ortaya bambaşka görüntüler çıkmasını sağlayan tarzları şu şekilde özetlenebilir:

1. Amber Harker (@amberharkermedia)

  • Tarzı: Nostaljik, hikaye anlatıcı ve yumuşak.

  • Özellikler: Fotoğraflarında sıcak tonlar ve gün batımı ışığını (golden hour) yoğun olarak kullanıyor. Görüntülerde bir rüya hissi ve geçmişe özlem uyandıran yumuşak bir doku hakim.

2. Paige Eliza (@paigelizaphoto)

  • Tarzı: Romantik, doğal ve sanatsal.

  • Özellikler: Doğal ışığı daha berrak ve gerçekçi bir şekilde kullanıyor. Kompozisyonlarında modelin çevresiyle (kayalıklar ve tarlalar) olan uyumunu ve zarafetini ön plana çıkarıyor. Renkler daha doğal ve dengeli.

3. Nai Lense (@nai.lense)

  • Tarzı: Şiirsel, hayalsi (whimsical) ve sinematik.

  • Özellikler: Daha dramatik açılar ve yakın çekimler tercih ediyor. Bazı karelerinde siyah-beyaz veya sepya tonları kullanarak nostaljiyi sinematik bir derinlikle birleştiriyor. Modelin bakışlarındaki ifadeye ve o anki duyguya odaklanıyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
