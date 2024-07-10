Sana Zaman Kazandıracak Şeyi Söylüyoruz!
Sana Zaman Kazandıracak Şeyi Söylüyoruz!
Zaman çok hızlı akıp gidiyor ve bazen kendi kendimize bile yetişemediğimiz oluyor. Zaman kazanmak için sana testin sonunda vereceğimiz ipucu ile hayatını az da olsa kolaylaştırabilirsin!
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1. Öncelikle gün içindeki alışkanlıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Sabah uyandığında ilk işin ne oluyor?
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2. Sosyal medya demişken... Ortalama kaç saatini sosyal medyada harcıyorsun diye sorsak?
3. Peki güne saat kaç sularında başlıyorsun?
4. Bir pazar sabahı güzel mi güzel bir kahvaltı yaptın diyelim. Sonrasında ilk işin ne olur?
5. Şimdi şunu soralım: Çalışma masan günün sonunda nasıl gözükür?
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