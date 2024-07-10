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Sana Zaman Kazandıracak Şeyi Söylüyoruz!

etiket Sana Zaman Kazandıracak Şeyi Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 18:31

Zaman çok hızlı akıp gidiyor ve bazen kendi kendimize bile yetişemediğimiz oluyor. Zaman kazanmak için sana testin sonunda vereceğimiz ipucu ile hayatını az da olsa kolaylaştırabilirsin!

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1. Öncelikle gün içindeki alışkanlıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Sabah uyandığında ilk işin ne oluyor?

2. Sosyal medya demişken... Ortalama kaç saatini sosyal medyada harcıyorsun diye sorsak?

3. Peki güne saat kaç sularında başlıyorsun?

4. Bir pazar sabahı güzel mi güzel bir kahvaltı yaptın diyelim. Sonrasında ilk işin ne olur?

5. Şimdi şunu soralım: Çalışma masan günün sonunda nasıl gözükür?

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6. Evin en çok hangi bölümünde vakit geçirdiğini öğrenebilir miyiz?

7. Herkes farklı özellikleri ve kusurlarıyla her zaman güzel ve özeldir. ❤️ Ama şunu soralım: Hangi özelliğin olmasaydı daha mutlu olurdun?

8. Dürüst ol: Evin en çok neresi hemen kirleniyor?

9. Mutfak alışverişi için markete gittiğinde ilk önce hangi reyona uğruyorsun?

10. Son sorudayız! Temizlik yaparken müzik dinliyor musun?

Evini haftada bir gün toplayarak organize edebilirsin!

Evini haftada bir gün toplayarak organize edebilirsin!

Günlük hayatının temposunda kaybolmamak için daha organize olmalısın. Özellikle mutfak ve çalışma alanında küçük düzenlemeler yaparak zaman kazanabilirsin. Mutfakta yemek yaparken her adımı planlayarak ilerle, böylece yemek sonrası temizlik daha hızlı ve kolay olur. Çalışma masanda sadece ihtiyacın olan eşyaları bulundur ve her gün bitiminde birkaç dakikanı toparlamaya ayır. Bu küçük alışkanlıklar, sana gün içinde daha fazla zaman kazandıracak ve işleri daha verimli hale getirecek.

Akıllı teknolojiler kullanarak zaman kazanabilirsin!

Akıllı teknolojiler kullanarak zaman kazanabilirsin!

Günlük temizlik işlerinde robot süpürgeler tam bir kurtarıcı olabilir. Bu akıllı cihazlar, evde olmadığın zamanlarda bile yerleri süpürerek senin için temizliği halleder. Robot süpürgeni programlayarak belirli saatlerde çalışmasını sağlayabilirsin. Böylece eve döndüğünde tertemiz zeminlerle karşılaşırsın. Robot süpürgeler, özellikle yoğun iş temposuna sahip olanlar için büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca evde evcil hayvan besleyenler için de tüyleri toplamakta harika bir yardımcıdır. Teknolojiyi temizlikte kullanarak, günlük rutinlerinden arta kalan zamanını daha keyifli aktivitelerle değerlendirebilirsin.

Önce basit işleri halledip sonrasında uzun zaman alan görevleri yerine getirebilirsin!

Günlük temizlik rutininin daha verimli olması için önce basit işleri halledip sonra daha uzun zaman alan görevlere geçmelisin. Örneğin sabahları yatakları toplamak veya bulaşıkları yıkamak gibi küçük işleri hızlıca hallederek güne başlayabilirsin. Bu şekilde evdeki düzeni sağlamak için gereken temel işleri bitirip daha büyük temizlik görevlerine (örneğin, banyo temizliği veya detaylı mutfak temizliği) daha fazla zaman ayırabilirsin.

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