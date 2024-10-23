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Sana Motivasyon Verecek Şeyi Söylüyoruz!

etiket Sana Motivasyon Verecek Şeyi Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 10:01

Herkesi motive eden şeyler farklıdır. Ama eğer temizlikten keyif alan biriyseniz sizin motivasyonunuz çok daha farklı olabilir. O halde testi çözün ve sizi neyin mutlu edeceğini öğrenin. 👇

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1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey ne olur?

2. Şu an çalışma masanı tarif et desek…

3. Peki, odan şu an hangisi gibi görünüyor?

4. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?

5. Şu an bulunmak isteyeceğin bir ortam seç bakalım. 👇

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6. Bir işi yaparken sinirini en çok hangisi bozar?

7. Şimdi de sahip olmak isteyeceğin bir araba seç bakalım. 👇

8. Son olarak, kendine minik bir ödül verecek olsan, ne olurdu?

Odanı temizlemek senin kafanı dağıtacak!

Senin için düzen ve temizlik, huzurun anahtarı! Dağınık bir ortamda çalışamıyorsun ve motivasyonun düşüyor. Odanı temizlediğin zamanlar günün daha keyifli geçiyor. Her şeyin yerli yerinde olduğu, ferah bir ortam sana hem ilham veriyor hem de işlerine daha odaklı başlamanı sağlıyor. Şimdi bir müzik aç, ufak adımlarla başla ve odanı temizlemeye koyul!

Kitaplığın tozunu almak seni rahatlatacak!

Senin için motivasyon demek, küçük ama etkili değişiklikler demek. Kitaplığındaki tozları alırken kitaplarına dokunmak, onları yeniden hatırlamak sana çok iyi gelecek. Belki de uzun zamandır eline almadığın bir kitabı tekrar okumak için can atıyorsun! Hem bu küçük temizlik sonrası, yeni bir kitap veya dergiye göz atmak, kendini yenilenmiş hissetmeni sağlayabilir.

Çalışma masanı düzenlemek!

Karmaşık bir ortam senin odaklanmana engel oluyor. Masan ne kadar düzenli olursa, işlerine o iyi kadar odaklanabiliyorsun. Belli ki uzun zamandır biriken notların masanı ele geçirdi! Şimdi temizliğin tam zamanı! Masanı temizledikten sonra kendini çalışmaya daha hazır hissedeceksin. Hem temiz bir masa, temiz bir zihin demek!

Dolabını düzenle, fazlalıklardan kurtul!

Senin motivasyon kaynağın biraz daha büyük çaplı değişiklikler. Dolaplarındaki fazlalıklardan kurtulmak, düzenlemek ve her şeyin kontrolünü ele almak sana iyi gelecek! Eskiden beri giydiğin ama artık kullanmadığın eşyaları ayırmak, yeni bir başlangıç yapmana yardımcı olabilir. Bu temizlikle birlikte kendini rahatlamış hissedeceksin!

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