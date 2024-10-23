Sana Motivasyon Verecek Şeyi Söylüyoruz!
Sana Motivasyon Verecek Şeyi Söylüyoruz!
Herkesi motive eden şeyler farklıdır. Ama eğer temizlikten keyif alan biriyseniz sizin motivasyonunuz çok daha farklı olabilir. O halde testi çözün ve sizi neyin mutlu edeceğini öğrenin. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şu an çalışma masanı tarif et desek…
3. Peki, odan şu an hangisi gibi görünüyor?
4. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?
5. Şu an bulunmak isteyeceğin bir ortam seç bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın