Alerjisi Olanlar İçin Ev Temizliği Rehberi
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Alerjisi olanlar buraya! Çünkü bu sefer alerjisi olanlar için ev temizlemenin tüyolarını veriyoruz, hazırsak hadi bakalım başlıyoruz!
Temizlik sırasını yukarıdan aşağıya doğru planlayın.
Kuru bez yerine nemli bez tercih edin.
Nevresimleri haftada bir 60°C’de yıkayın.
Kokulu ve sentetik kimyasallardan kaçının.
Nem oranını %30 ile %50 arasında tutun.
Temizlik sırasında maske ve eldiven kullanın.
Yıkanabilir tekstil ürünleri tercih edin.
Havalandırma zamanlamasını doğru yapın.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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