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Alerjisi Olanlar İçin Ev Temizliği Rehberi

etiket Alerjisi Olanlar İçin Ev Temizliği Rehberi

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
02.11.2026 - 12:01
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Alerjisi olanlar buraya! Çünkü bu sefer alerjisi olanlar için ev temizlemenin tüyolarını veriyoruz, hazırsak hadi bakalım başlıyoruz!

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Temizlik sırasını yukarıdan aşağıya doğru planlayın.

Toz her zaman yukarıdan aşağıya doğru çöker. Temizliğe önce yüksek raflar, avizeler, perdeler ve dolap üstlerinden başlayın. Sn son süpürme ve silme işlemine geçin. Böylece üstten dökülen tozları zemin temizliğinde tamamen toplamış olursunuz.

Kuru bez yerine nemli bez tercih edin.

Kuru tüy toplayıcılar veya toz püskülleri tozları havaya kaldırarak solunum yolunuza yönlendirir. Tozu hapsetme özelliği yüksek mikrofiber bezleri nemlendirerek yüzeyleri silin. Bezleri sık sık yıkayıp yenilemeyi de unutmamak lazım tabii!

Nevresimleri haftada bir 60°C’de yıkayın.

Ev tozu akarlarının en yoğun bulunduğu alan yataklar kabul edelim... Yatak takımlarını, çarşafları ve yastık kılıflarını haftada bir kez 60 derece ve üzeri sıcaklıkta yıkamak tozları yok eder ve temizler. Yatak ve yastıklarınızda alerjen geçirmez anti-alerjik kılıflar kullanmayı da değerlendirebilirsiniz.

Kokulu ve sentetik kimyasallardan kaçının.

Çamaşır suyu, yoğun parfümlü yüzey temizleyiciler ve sprey oda kokuları solunum yollarını irrite ederek alerjik reaksiyonları tetikler. Temizlikte kokusuz, hipoalerjenik deterjanlar veya karbonat, elma sirkesi gibi doğal alternatifleri tercih edin, çok işe yarayacak!

Nem oranını %30 ile %50 arasında tutun.

Yüksek nem küf oluşumuna ve toz akarlarının çoğalmasına zemin hazırlar. Banyo ve mutfak gibi ıslak alanları her kullanımdan sonra havalandırın veya kurulayın. Gerekirse bir nem alma cihazı kullanarak ev içi nemi %50'nin altında tutun.

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Temizlik sırasında maske ve eldiven kullanın.

Temizlik ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın belirli oranda toz havalanır. Temizlik esnasında en az FFP2/N95 standartlarında bir maske ve hassas ciltler için nitril eldiven takarak doğrudan teması önleyin.

Yıkanabilir tekstil ürünleri tercih edin.

Ağır halılar, kadife perdeler ve peluş eşyalar adeta birer toz mıknatısıdır. Mümkün olduğunca az halı kullanın veya yıkanabilir kilimlere geçin. Kalın kumaş perdeler yerine silinebilir jaluzi veya stor tercih edin. Peluş oyuncakları düzenli olarak yıkayın veya çamaşır torbasına koyup dondurucuda 24 saat bekleterek akarlardan arındırın.

Havalandırma zamanlamasını doğru yapın.

Evi havalandırmak şarttır ancak polen alerjiniz varsa, polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabahın erken saatlerinde ve rüzgarlı havalarda pencereleri kapalı tutun. Evi tercihen yağmur sonrasında veya akşam saatlerinde havalandırın.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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