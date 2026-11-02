Alerjisi Olanlar İçin Ev Temizliği Rehberi

Ev tozu akarlarının en yoğun bulunduğu alan yataklar kabul edelim... Yatak takımlarını, çarşafları ve yastık kılıflarını haftada bir kez 60 derece ve üzeri sıcaklıkta yıkamak tozları yok eder ve temizler. Yatak ve yastıklarınızda alerjen geçirmez anti-alerjik kılıflar kullanmayı da değerlendirebilirsiniz.